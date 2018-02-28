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Çağın hastalığı, ’Açıklanamayan kısırlık’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son zamanlarda en sık rastladığı sorunun başında açıklanamayan infertilite (kısırlık) olduğunu söyledi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:42
Çağın hastalığı, ’Açıklanamayan kısırlık’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son zamanlarda en sık rastladığı sorunun başında açıklanamayan infertilite (kısırlık) olduğunu söyledi.

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son zamanlarda en sık rastladığı sorunun başında açıklanamayan infertilite (kısırlık) olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, infertilitenin (kısırlık) bir çiftin düzenli cinsel aralıklarla birlikte olmasına rağmen bir yıl boyunca gebe kalamaması durumu olarak açıkladı. Bu tür durumlarda her iki tarafında bütün araştırmalarının yapılmasının ve infertilite nedeninin incelenerek kişiye göre tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Korkut, "Hiç çocuk sahibi olmayan ve bir yıldır çocuk sahibi olamayan: primer infertilite, bir çocuğu olan ancak ikinci çocuğa sahip olamamak: sekonder infertilite olarak ayrılır. Bunların nedenleri çok farklı ve fazladır. Infertilitede çiftlerin ikisinin de önemli ölçüde katkısı vardır. Genelde özet olarak yüzde 50 kadına, yüzde 50 erkeğe ait nedenlerden kaynaklanır. Bunların içinde tıbbın tam açıklayamadığı bugünkü gelişmelere göre araştırılan genetik, imminolojik hormonal ve yapısal problemler de vardır" dedi.

"20-30 YAŞLARINDAKİ BİREYLERDE ERKEN MENEPOZA GİRME ORANI ARTTI"

Son yıllarda hormonal dengesizliklerin arttığının altını çizen Op. Dr. Nadide Korkut, "Son yıllarda 20-30 yaşlarındaki bireylerde bile erken menopoza girme oranı arttı. Sperm kaliteleri hem sayı hem yapı olarak bozuldu. İlerleyen teknolojiyle beraber hücreler zarar görebiliyor. Toksik ya da kimyasal maddeler ile durum ortaya çıkabiliyor. Bu maddeler spermlere, yumurtalıklara zarar verebiliyor. Bütün dünyada bu böyle. Buna karşılık erken yaşta ergenlik dönemi başlıyor, üreme hücrelerinde bozulma görülünce insanlık kendini korumaya alıyor. Burada da sağlıklı yaşam önem kazanıyor. İnsanlar kimyasal maddelerden, radyasyondan, GDO’lu ürünlerden kendini arındırmalıdır. Doğal yaşama ve stresi iyi yönetmeye dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"SİGARA KULLANIMININ ERKEN MENEPOZUN NEDENLERİNDEN BİRİ OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR"

Hamile kalmayı düşünen, hatta sağlıklı olmak isteyen veya yumurta hücrelerini korumak isteyen bireyler sağlıklı yaşama dikkat etmelerini gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, bireylerin stresle baş etmeyi bilmeli gerektiğini söyleyerek, "Bazı durumlarda ve bazı hastalıklarda sperm ve yumurta hücreleri yeni teknolojilerle dondurularak saklanabilir. İnsanlar vücudunu sevmeli ve onu korumalıdır. İçki sigara gibi zararlı maddelerden uzak durmak gerekir. Sigara kullanımının erken menopozun nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Spor yaparak toksinlerin atılması sağlanmalıdır. Hayata olumlu yaklaşmak, yiyeceklerin doğalını tüketmek, stresten, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, bir takım olumlu düşüncelerle ruhen kendimizi temiz tutmak ve bedenen temiz tutmak bir de düzenli olarak spor yapmak bağışıklık sistemini güçlendirir şeklinde konuştu.

"6 AYDA BİR YUMURTLAMA KONTROLÜ ÖNEMLİ"

Op. Dr. Korkut, infertilite konusunda ailelerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle belirtti: "Kemik sağlığını korumak, yumurtlamayı kontrol etmek ve kanserden korunmak amacıyla her bireyin 6 ayda bir kontrole gitmesi çok önemlidir. Muayene ve USG’lerde durağan yumurta (antral oosit) sayımına dikkat edilmelidir. Adetin ikinci veya üçüncü günü yapılan kan testleri ile hormanlar bakılmalıdır. Adette ufak bir bozukluk 21 günden daha sık ya da 35 günden daha seyrek olması birden bire sivilcelenme, kıllanma, vb. bunlar yumurtlama bozukluğu olduğunu gösteren belirtilerdir. Bu belirtiler dikkate alınmalıdır ve göz ardı edilmemelidir".

(İHA)
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