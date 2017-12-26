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Bu tüyolar yaşlanmayı geciktiriyor

Uzmanlar, "Hayat koşuşturmacasında göz ardı edilebilen bazı noktalar aslında yaşlanmayı geciktirebiliyor" diyor.

26 Aralık 2017 Salı 12:04
Bu tüyolar yaşlanmayı geciktiriyor

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaptığı değerlendirmede, “Cildiniz için daha önce hiç duymadığınız öyle formüller var ki bunlar gençleşme de etkilidirler. Hayata olumlu bakmak, pozitif düşünceler cilt de için önemlidir. Pozitif düşünmek sizi dinç ve genç kılar. Özellikle stres cilde zarar veren faktörlerin başında gelir. Cilt strese karşı anında tepki verir. Stresli olunduğu zamanlarda, böbreküstü bezleri bağışıklık sistemimizi zayıflatan kortizol hormonu salgılamaya başlar. Zayıflayan bağışıklık sistemi ise, zararlı etmenlerin, kolaylıkla deriden içeriye girmesine ve böylece cildin gerilmesine, kaşınmasına, yanmasına pütürlü görünüme ve aknelere sebep olur. Bu nedenle vücut sağlığı için ve dolayısıyla cilt sağlığı için stresten uzak durulmasında fayda vardır” diye konuştu.

“YÜZ ÜSTÜ UYUMAKTAN VAZGEÇİN”

Yüz üstü uyumaktan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Ertek, “Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir. Bu pozisyon yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara yol açar. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir. Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var” dedi.

BOL BOL A VİTAMİNİ

A vitamini tavsiye eden Dr. Ata Nejat Ertek, “A vitamini bir antioksidan gibi hareket ederek cildimizdeki zararlı unsurları etkisiz hale getirir. Kırışıklıkları önleyip enfeksiyona karşı direnerek cildimizin dinçliğini korur. A vitaminin üçte ikisi, sarı renkli meyve ve sebzelerdeki karotenden gelir. Karoten vücudumuz tarafından A vitaminin içinde imal edilir, bu nedenle cilt sağlığı için çok önemlidir. A vitamini yaşlanma sürecini yavaşlatır. A vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, vücut direnci azalır, deri pullanması ve akne gibi sorunları görülebilir. Koyu turuncu tatlı patates, havuç ve kayısı A vitamini yönünden zengindir. Ayrıca koyu yeşil Ispanak ve brokololi de vitaminden bolca mevcuttur. Cilt sağlığınız için bu besinlerden tüketmenizde fayda var” diye konuştu.

“ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN”

“Asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır. Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır. Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir” diye devam eden Ertek, “Çok sıcak su ile yıkanmak ayaktaki damarlar için zararlıdır. Sıcak su damarları olumsuz etkilediği için varis oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle orta sıcaklıktaki bir suda banyo yapmak en idealidir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 12:28
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