"Botoks uygulamaları uzman hekimlere yaptırılmalı”

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, botoks uygulaması ve göz kapağı estetiği ameliyatlarının kadınlar kadar, erkekler tarafından da tercih edildiğini söyledi. Bir nörotoksin olan ve deri altındaki kasların kasılmasını engelleyerek etki gösteren botoksun, günümüzde kozmetik olarak yaygın şekilde uygulandığını söyleyen Aras, uygulama sayesinde özellikle alın ve göz çevresindeki kırışıklıkların giderildiğini dile getirdi.

2000’li yıların başından beri kullanılan botoksun, mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, “Botoks uygulamasını yapacak kişinin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Yanlış uygulamalar, göz kapağı düşüklüğü ve şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Botoks uygulamasını ihtiyaç durumu göz önüne alınarak 25-65 yaş aralığındaki insanlara uygulanabiliyor. 4-6 aylık periyotlarla uygulama tekrar ediliyor. Sonraki seanslarda, kırışıklığın ilk haline göre daha az olduğu gözleniyor” diye konuştu.

”GÖZ KAPAĞINA ESTETİK MÜMKÜN"

Göz için uygulanan kozmetik işlemlerden birinin de göz kapağı cerrahisi olduğunu kaydeden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, göz kapağının yapısı nedeniyle sarkmaların sıklıkla görüldüğüne dikkat çekti. İnsanların yüzde en önce baktığı noktaların başında gözlerin olduğunu ve sarkık bir göz kapağının da bazı kişilerde estetik sıkıntılara yol açtığını ifade eden Aras sözlerine şöyle devam etti: “Göz kapağı sarkması, ağırlık hissi ve görme alanının daralmasıyla kişiye rahatsızlık hissi veriyor. Göz hareketlerinde de sıkıntı yaşanabiliyor. Göz kapaklarındaki fazla doku, ameliyatla alınıyor. Estetik dikiş sayesinde iz kalmadan iyileşebiliyor. Hastalar birkaç gün içinde eski yaşamlarına dönebiliyor.”