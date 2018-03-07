Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Boşanmanın izini çocuklar taşıyor

Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ebeveynleri boşanmış çocukların evliliklerinin de yüksek oranda boşanmayla neticelendiğini söyledi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:33
Boşanmanın izini çocuklar taşıyor

Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ebeveynleri boşanmış çocukların evliliklerinin de yüksek oranda boşanmayla neticelendiğini söyledi.

Özel Hayat Hastanesi’nden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, evlenme kararı kadar boşanma kararının da belli beklentiler ve bu beklentiler karşılanamaması neticesinde alındığını ifade etti. Boşanma sürecinde en çok çocukların etkilendiği gerçeğine dikkat çeken ve ebeveynlerin, boşanma konusuna çocukların penceresinden bakması gerektiğini savunan Basılgan, “Boşanmanın sebebi ve şekli, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler. Çocuklar boşanmalara bağlı sorunlardan çok aslında anne babanın sağlıklı bir şekilde boşanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşamaktadırlar. Yani boşanmanın kendi başına çocukta büyük psikolojik sıkıntıları oluşturacağını söyleyemeyiz. Fakat süreci kötü yöneten anne baba tutumu çocuklarda psikolojik sorunlara zemin oluşturabilir. Boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra bile devam eden çekişmeler, çocukta kaygının oluşmasına ya da artmasına neden olabilmektedir” dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN STRESLİ BİR YAŞAMA NEDEN OLUYOR"

Ebeveynlerinin ayrılması durumunun, çocuk açısından stresli bir yaşantıyı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Basılgan, “Boşanmanın sebebi ve şekli, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler. Çocuklar boşanmalara bağlı sorunlardan çok aslında anne babanın sağlıklı bir şekilde boşanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşamaktadırlar. Yani boşanmanın kendi başına çocukta büyük psikolojik sıkıntıları oluşturacağını söyleyemeyiz. Fakat süreci kötü yöneten anne baba tutumu çocuklarda psikolojik sorunlara zemin oluşturabilir. Boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra bile devam eden çekişmeler, çocukta kaygının oluşmasına ya da artmasına neden olabilmektedir” diye konuştu.

"ÇOCUKLARININ EVLİLİKLERİ DE BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR"

Çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca daha çok sorun yaşadıklarının gözlemlendiğini hatırlatan Filiz Yakmaz Basılgan, “Hatta ebeveynleri boşanmış çocukların, kendi evliliklerinin de daha yüksek oranda boşanmayla sonuçlandığı görülmektedir. Çocukluk dönemlerinde ebeveynleri boşanmış bireylerin, yetişkinlik dönemlerinde yaşadıkları bağlanma sorunları ve yaşam kalitesinde bozulma gibi boşanmanın uzun süreli sonuçları, bu bireylerin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları boşanmanın kısa süreli sonuçları olan duygusal ve sosyal sorunlara kıyasla daha ciddidir. Evlenme ve boşanma ile ilgili değişimlerde önemli olan, bu süreçte yetişkinler ve çocuklar açısından ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeye çalışarak değişimin sağlıklı olmasını sağlayabilecek unsurları hayata geçirmektir” diye konuştu.

Boşanmanın, çocuğun yaşına ve kavrayışına uygun bir şekilde anlatılmasının, boşanma sonrası düzenlemelerin çocuğun ihtiyaçları göz önünde tutularak yapılmasının önemine işaret eden Basılgan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anne-babanın çocuklarının geleceği için belirli bir anlaşma içerisinde olmaları daha yararlı olacaktır. Boşanma sonrasında, ebeveynler çeşitli güçlükler yaşıyor olsalar da çocuklarının gereksinimlerini karşılamalı ve çocukların bu kararla ilgileri olmadığını, çocuklarına olan sevginin asla tükenmeyeceğini hatırlatmaları gerekmektedir. Ebeveynler boşanma kararını çocuğa aynı anda ve kendini güvende hissedeceği bir ortamda söylemelidir. Çocuğun yaşayacağı evlerdeki düzenleri ertelenmeden dizayn edilmelidir.”

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Doğadan topladığınız mantarları yemeyin"
"Doğadan topladığınız mantarları yemeyin"
Çocuklarda miyop problemi okul başarısını düşürüyor
Çocuklarda miyop problemi okul başarısını düşürüyor
’’Bel ağrılarını hafife almayın’’
’’Bel ağrılarını hafife almayın’’
Gebelik serüveninde babalara düşen görevler
Gebelik serüveninde babalara düşen görevler
Göz tansiyonu sessizce ilerliyor ve kör edebiliyor
Göz tansiyonu sessizce ilerliyor ve kör edebiliyor
"Türkiye’de ilk, tamamen Türk yapımı"
"Türkiye’de ilk, tamamen Türk yapımı"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim