Boşanmanın izini çocuklar taşıyor

Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ebeveynleri boşanmış çocukların evliliklerinin de yüksek oranda boşanmayla neticelendiğini söyledi.

Özel Hayat Hastanesi’nden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, evlenme kararı kadar boşanma kararının da belli beklentiler ve bu beklentiler karşılanamaması neticesinde alındığını ifade etti. Boşanma sürecinde en çok çocukların etkilendiği gerçeğine dikkat çeken ve ebeveynlerin, boşanma konusuna çocukların penceresinden bakması gerektiğini savunan Basılgan, “Boşanmanın sebebi ve şekli, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler. Çocuklar boşanmalara bağlı sorunlardan çok aslında anne babanın sağlıklı bir şekilde boşanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşamaktadırlar. Yani boşanmanın kendi başına çocukta büyük psikolojik sıkıntıları oluşturacağını söyleyemeyiz. Fakat süreci kötü yöneten anne baba tutumu çocuklarda psikolojik sorunlara zemin oluşturabilir. Boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra bile devam eden çekişmeler, çocukta kaygının oluşmasına ya da artmasına neden olabilmektedir” dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN STRESLİ BİR YAŞAMA NEDEN OLUYOR"

Ebeveynlerinin ayrılması durumunun, çocuk açısından stresli bir yaşantıyı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Basılgan, “Boşanmanın sebebi ve şekli, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler. Çocuklar boşanmalara bağlı sorunlardan çok aslında anne babanın sağlıklı bir şekilde boşanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşamaktadırlar. Yani boşanmanın kendi başına çocukta büyük psikolojik sıkıntıları oluşturacağını söyleyemeyiz. Fakat süreci kötü yöneten anne baba tutumu çocuklarda psikolojik sorunlara zemin oluşturabilir. Boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra bile devam eden çekişmeler, çocukta kaygının oluşmasına ya da artmasına neden olabilmektedir” diye konuştu.

"ÇOCUKLARININ EVLİLİKLERİ DE BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR"

Çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca daha çok sorun yaşadıklarının gözlemlendiğini hatırlatan Filiz Yakmaz Basılgan, “Hatta ebeveynleri boşanmış çocukların, kendi evliliklerinin de daha yüksek oranda boşanmayla sonuçlandığı görülmektedir. Çocukluk dönemlerinde ebeveynleri boşanmış bireylerin, yetişkinlik dönemlerinde yaşadıkları bağlanma sorunları ve yaşam kalitesinde bozulma gibi boşanmanın uzun süreli sonuçları, bu bireylerin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları boşanmanın kısa süreli sonuçları olan duygusal ve sosyal sorunlara kıyasla daha ciddidir. Evlenme ve boşanma ile ilgili değişimlerde önemli olan, bu süreçte yetişkinler ve çocuklar açısından ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeye çalışarak değişimin sağlıklı olmasını sağlayabilecek unsurları hayata geçirmektir” diye konuştu.

Boşanmanın, çocuğun yaşına ve kavrayışına uygun bir şekilde anlatılmasının, boşanma sonrası düzenlemelerin çocuğun ihtiyaçları göz önünde tutularak yapılmasının önemine işaret eden Basılgan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anne-babanın çocuklarının geleceği için belirli bir anlaşma içerisinde olmaları daha yararlı olacaktır. Boşanma sonrasında, ebeveynler çeşitli güçlükler yaşıyor olsalar da çocuklarının gereksinimlerini karşılamalı ve çocukların bu kararla ilgileri olmadığını, çocuklarına olan sevginin asla tükenmeyeceğini hatırlatmaları gerekmektedir. Ebeveynler boşanma kararını çocuğa aynı anda ve kendini güvende hissedeceği bir ortamda söylemelidir. Çocuğun yaşayacağı evlerdeki düzenleri ertelenmeden dizayn edilmelidir.”

(İHA)