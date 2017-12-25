Biodedektör köpekler kanseri koklayarak bulacak

Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Samsun Maarif Hareketi kapsamında hazırlanan "Erken Teşhiste Biodedektör Köpekler" adlı Türkiye’de ilk olacak projeyle, birçok kanser türünün erken teşhisini yapacak.

Dünyada başka ülkelerde örnekleri olan Samsun Maarif Hareketi kapsamında yapılan proje, Türkiye’de ilk kez yapılacak. Proje ile kanserin erken teşhisi ve kanser teşhisindeki maliyetlerin yarıya indirilmesi hedefleniyor. Sadece köpeklerin koklama duyusu kullanılarak kanser, daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilebilecek. Meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, diyabet gibi birçok hastalık ve kanser çeşidi laboratuvar ortamına gerek duyulmadan kısa bir sürede sadece eğitimli köpeklerin koklaması ile erken teşhis edilebilecek. Bu uygulanması planlanan proje Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonunda Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanlığına Bağlı Köpek Eğitim Merkezi ve Milli Savunma Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi iş birliğinde yapılması hedefleniyor. Yaklaşık iki ay sonra başlanılması düşünülen projede, golden, labrador, drahthar, kopa, panter gibi köpeklerin kullanılması planlanıyor. Annesini kaybettiği için böyle bir projeyi yapmayı düşündüğünü belirten proje yürütücüsü Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Veteriner Hekim Tuncay Eker, bu projeyi kanserden yakınlarını kaybetmiş kişilere armağan ettiğini söyledi.

"BAŞARI ORANLARI ÇOK YÜKSEK"

Proje hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Tuncay Eker, "Türkiye ilk defa yapılacak olan bir proje. İtalya, İngiltere, ABD, Almanya, Kanada, Japonya gibi birçok ülkede bununla ilgili çalışmalar var. Biz de köpekler sayesinde hastaların kanseri teşhis edebileceğiz. Başarı oranları çok yüksek. Başarı oranlarının tıbbi cihazlardan daha yüksek olduğunu bize gösterdiler. Yurt dışında yapılan çalışmalar bunu gösterdi. Erken teşhis sayesinde birçok hayat insanımızın hayatını kurtaracağız. Hastalar, doktorlar ve bilim adamlarına yardımcı olacak bir proje. Bu köpekleri eğiterek hipoglisemi olan çocuklarımıza vererek, sağlıklarına ve yaşam standartlarına katkı sağlamayı düşünüyoruz. Şu an projenin hazırlık aşamasındayız. Proje ortaklarımızla görüşüyoruz. İlk etapta köpeklerimizi eğiteceğiz. İki ay içerisinde projeye başlamayı düşünüyoruz. Temel eğitim almış köpeklerde 3 ile 6 ay içerisinde kanser teşhisine başlayabileceğiz. Kanseri koklayarak belirleyecekler. Kolon, bağırsak, mide, ince bağırsak kanserlerinde dışkıyı koklatıyoruz. Prostat, ovaryum, uteruz, böbrek ve idrar kesesi kanserlerinde idrarı koklatıyoruz. Deri ve meme kanserlerinde deriyi, akciğer kanserlerinde ise nefesi koklatıyoruz. Bu köpekleri yetiştirerek Türkiye’ye dağıtmak istiyoruz. Türkiye’de bazı merkezler kurarak teşhislerin burada yapılmasını hedefliyoruz. Golden, labrador, drahthar, kopa, panter gibi kokuya duyarlı köpekleri kullanmayı düşünüyoruz" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Kanserin yüzyılın hastalığı olduğunu belirten Eker, "Hepimizin bu konuda acı tecrübeleri var. Ben de annemi kanserden kaybetmiş birisiyim. Bundan dolayı bu benim için çok önemli bir proje. Yakınlarını kanserden kaybeden kişilere bu projeyi bağışlamak istiyorum" diye konuştu.