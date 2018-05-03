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Binlerce insan omurilik felçlileri için koşacak

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla 6 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:42
Binlerce insan omurilik felçlileri için koşacak

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla 6 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak.

Dünyanın dört bir yanında omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla koşulan Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 6 Mayıs Pazar günü İzmir’de gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanındaki 12 noktada aynı anda başlayacak koşunun startı İzmir Kültürpark Lozan Kapısı’ndan saat 14.00’te start verilecek ve yarış Foça yönüne doğru devam edecek.

Dünyanın farklı noktalarında aynı anda düzenlenen en büyük yardım koşusunun İzmir’de gerçekleşecek Türkiye ayağında Red Bull sporcuları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Ahmet Arslan, Ford Team’de yarışacak ünlü sanatçı Mirkelam, ünlü oyuncular Müjde Uzman, Pelin Akil ve Ayşe Tolga gibi isimlerin de bulunduğu binlerce insanla beraber koşacak.

Katılımcılar, yarışın başlangıcından yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak yakalama aracını kullanan şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı’ya yakalanmamaya çalışacak.

BENZERSİZ KOŞU DENEYİMİ

Wings For Life World Run farklı formatı da koşucular için ayrı bir deneyim yaşatıyor. Koşucuların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından 30 dakika sonra, sabit hızla ilerleyen yakalama aracı, sporcuları takip etmeye başlayacak. Yakalama aracının yanından geçtiği koşucular için yarış sona erecek. Yakalama aracına en son yakalanan katılımcı yarıştığı parkurun birincisi olurken, dünyanın farklı noktalarında aynı anda düzenlenen yarışta araca en son yakalanan katılımcı ise global şampiyon olacak. Geçtiğimiz yıl rekor katılımla toplamda 155 bini aşkın kayıtlı koşucuya ulaşılan yarışın dünya birincisi Dubai’deki koşuya tekerlekli sandalye ile katılan Aron Anderson olmuştu. Anderson, tam 92 km boyunca yakalama aracından kaçmayı başarmıştı. Türkiye’de ise kadınlarda Meryem Gündoğdu 39.43 km, erkeklerde Veysi Aslan ise 57.51 km boyunca Yakalama Aracı’ndan kaçmayı başararak geçen yılın Türkiye birincileri olmuştu.

KOŞU İÇİN 20.6 MİLYON EURO TOPLANDI

Wings For Life World Run, Wings For Life Vakfı’nın omurilik araştırmalarına aktarılan fonu artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için organize ediliyor. İlk dört yılda koşu için alınan kayıtlar ve bağışlarla 20.6 milyon Euro toplandı. Paranın tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılıyor.

(İHA)
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