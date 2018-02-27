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Beyaz yakalılar strese daha yatkın

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, iş yaşamında beyaz yakalı çalışanların strese daha yakın olduğunu söyledi.

27 Şubat 2018 Salı 12:52
Beyaz yakalılar strese daha yatkın

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, iş yaşamında beyaz yakalı çalışanların strese daha yakın olduğunu söyledi.

Dr. Rıdvan Üney, Beyaz yakalıların; memurdan genel müdüre kadar uzanan, esasen masa başı işler yapan kişiler olduğunu ifade ederek, “Genelde iyi eğitim görmüş, yabancı dil bilen, görece daha fazla kazanan, işlerinde daha hırslı bir grup olarak tanımlanıyorlar. Ancak hem çalışma şartları, hem de onlardan beklentiler beyaz yakalıları büyük bir stresle karşı karşıya bırakmaktadır” diye konuştu.

Dr.Rıdvan Üney, beyaz yakalılara strese karşı şu önerilerde bulundu:

"İş hayatınıza verdiğiniz önemi, özel yaşantınıza da verin. Yakınlarınızla görüşmekten uzak durmayın. Hobilerle uğraşmak, kişiyi strese karşı oldukça korur. Hobi edinin. Ancak bunlar, pahalı hobiler olmasın. İş saatleri dışında telefonunuzu kapatın. Ancak bu şekilde iş ve özel yaşantı birbirine karışmaz. Mutlaka yürüyüş ve egzersiz yapın. Yoga ve meditasyon çalışmaları dinlendiricidir. Dinlenme zamanlarında fiziksel işler yapmak sizi iyi hissettirecektir. Alkol ve sigaradan uzak durun. Sağlık durumunuza özen gösterin. Çalışma saatlerini aşmayın. Çünkü yeterince dinlenmezseniz, ertesi güne hazırlanmazsınız. Yapmakta zorlandığınız ve sizde stres oluşturan işlerde mutlaka yardım isteyin. Sevdiklerinizle iyi zamanlar geçirirken, cep telefonunuzu kapatın. Hayır demeyi deneyin ve öğrenin. Uykunuza ve dinlenmenize önem verin. Bugüne odaklanın, gelecek için bugünden yoğun planlar yapmayın. Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın. Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmekten kaçınmayın. İşin, sadece iş olduğunu unutmayın.” dedi.

(İHA)
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