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Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor

Pedagog ve Klinik Psikolog Sevil Yavuz, “Annenin ifadesi çocukları etkiler. Bebekler travmayı unutmaz, hafıza kaydeder” diyerek, vücudun travmayı unutmadığını vurguladı.

21 Aralık 2017 Perşembe 09:37
Bebeklik dönemi travmaları unutulmuyor

Yeni nesil anne-babalarda ‘mükemmel çocuk yetiştirme’ isteği hızla yaygınlaşıyor. Tüm ebeveynler çocuklarının kendine güvenli, başarılı, sağlıklı, kendi ayaklarının üzerinde duran bireyler olmasını amaçlıyor. Peki gerçekten böyle bir çocuk yetiştirmek mümkün mü? İşte tüm bu soruları yanıtlamak üzere Sarıyerli ebeveynlerle bir araya gelen Pedagog Sevil Yavuz, travmasız mutlu çocuk yetiştirmenin yollarını katılımcılara anlattı. Yavuz, seminer sonunda mutlu çocuk yetiştirmenin sırlarını anlattığını ‘Sihirli Öneriler’ kitabını okuyuculara imzaladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde anne ve babalarla buluşan Dr. Yavuz, toplumda en sık karşılaşılan problemler üzerinde durarak, istismarın duygusal, fiziksel, cinsel ve ihmal etme olduğunu ifade etti.  Anne ve bebek arasındaki bağın özellikle 0-3 yaş arasındaki önemine değinen Yavuz, “Travma dediğinizde aklınıza sadece büyük şeyler gelmesin. Bebekler travmaya karşı savunmasızdır. Annenin her ifadesi bebeği etkiler. Okul öncesi çocuklar duygularını oyunla ifade eder ama bebekler mutlu ve huzursuz olarak ifade eder” dedi.

Her gün park

‘Mutlu nesil yetiştirmek için travmasız bebekler yetiştirmek gerekiyor’ diyen uzman pedagog, beyin gelişimi için uykunun önemli olduğunu söyledi. Çocukların her gün iki saat doğaya ayak basmasının önemine de değinen Sevil Yavuz, “Çocuklar her gün parka götürülmeli. Hareket etmeye ve oynamaya ihtiyaçları var. Çocuğunuzun kimlerle oynadığını takip etmelisiniz.”

Ailelerin çocuklara rol model olduğunu hatırlatan Dr. Sevil Yavuz, “Çocuklar teknolojiyle erken tanışmamalı. Biz neyi seversek, çocuklarımız da onu sever” diyerek aileleri uyardı.

10 yaşında bebekle oynuyor

Seminer sonrasında uzman pedagog ailelerin sorularını yanıtladı. İşte sorulardan bazıları şöyle;

-Çocuğum gece yatarken korkuyor. Nasıl yardımcı olabilirim?

Korkular ve kaygılar birer semptomdur. Yaşadığı kaygılarla alakalı olabilir. Bire bir zaman geçirerek zamanla düzelmesi sağlanabilir.

-Kızım 10 yaşında. Hala bebeklerle oynuyor bu konuda endişeleniyorum.

Duygusal bir çocuk olduğunu anladım. Bu şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Henüz oyuna doymamış. Endişelenmeyin zamanla vazgeçecektir.

-Öğretmen, öğrenci üzerinde nasıl bir travma yaratır?

Bu sık karşılaşılan bir durum. Bir şekilde zıtlaşma yaşanıyor. Çocuk dışlanıyorsa, travmatik ortamdan uzaklaştırılmalı yani okul değiştirmeli. Bu sırada destek alabilir.

Anahtar Kelimeler:
Bebeklik Dönemi TravmaBebeklerMutlu çocuk Yetiştirme
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