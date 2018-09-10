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Bebek Liderliğinde Beslenme: BLW Yöntemi

Bebeğin ek gıdayla tanışması ile başlayan, kendi kendine yemeyi öğrenmesini ve kademeli olarak sütten kesilmesini sağlayan bir süreç olan BLW (Baby Led Weaning) bebek liderli-ğinde ek gıdaya geçiş olarak tanımlanabilir.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:04
Bebek Liderliğinde Beslenme: BLW Yöntemi

BLW, bebeğin ek gıdayla tanışması ile başlayan, kendi kendine yemeyi öğrenmesini ve kademeli olarak sütten kesilmesini sağlayan bir süreçtir. BLW' de amaç, insanoğlunun doğasında içgüdüsel olarak bulunan yemek yeme ve karnını doyurma becerisini ortaya çıkarmaktır.

Bebekler de her canlı gibi karınlarını doyurma içgüdüsüne sahiptir ve eline bir yiyecek verdiğinizde onu ağızlarına götürürler. Eğer yenilebilir bir şey olduğunu fark ederlerse tekrar ve tekrar ısırarak önce çiğnemeyi, sonra da yutabilmeyi öğrenirler. Bu sırada bebek o yiyeceğin karnını doyurduğunu ve onu mutlu ettiğini fark ederek, bu becerisini ortaya çıkarmış olur. Karnını doyurmayı öğrenen bebek, artık önüne konulan yiyecekleri, hiç kimsenin kontrolü olmaksızın tek başına yiyebilir. Ne zaman doyacağına kendisi karar verebilir.

BLW Yönteminin Faydaları ve Kazanımları

6 aylık bir bebek gözlemleyerek ve deneyerek dünyayı öğrenmeye çalışır. Sadece anne sütü ya da formül mamayla beslenerek geçirdiği 6 ay sonrasında artık ek gıdayla tanışma zamanı gelmiştir. Klasik yöntemde püre, meyve suyu ve çorbalarla ek gıdaya geçilir. Bu süreçte anne bebeğini kaşıkla besler ve bebek pasiftir. BLW yönteminde ise bebek beslenmede aktif rol oynar. Yemek yemek eğlenceli bir öğrenme sürecidir. Tüm süreci yöneten bebeğin kendisidir. Bu yöntemde bebek önüne konulan yiyeceği inceleme, koklama, tatma fırsatına sahiptir. Bebek aile yemeğine dahil olur. Sizinle beraber, sizin masanızda aynı yiyeceği yer.

BLW Türkiye Hakkında;

İstanbul, İzmir ve Bursa’dan sosyal medya aracılığıyla tanışıp birbirine bağlanan, bildiğimiz bebek beslenmesinin dışında da bir alternatif olduğuna inanan, bu nedenle de BLW (Baby Led Weaning) ile ek gıdaya geçişi tercih eden ve de bunu aktif olarak uygulayan, hayatının paralel evrelerinde birbirini tanımış 8 kadın, bu süreçte BLW üzerine deneyimlerin paylaşılacağı bir platformun eksikliğini hissedip bu açığı kurdukları BLW Türkiye kapalı Facebook Grubu ile kapatmayı hedefledi.

30 Aralık 2014 tarihinde kurulduğunda tek amacı BLW ile ek gıdaya geçiş yapmayı düşünen ve ebeveynin deneyimlerini Facebook üzerinden paylaşmak olan BLW Türkiye grubu, Türkiye’de BLW metodunu araştıran, uygulayan ya da beslenme konusunda sıkıntı yaşayan bebeklerin ebeveynleri için bir alternatif olarak şans verdiği, büyük ve aktif bir kitlenin yer aldığı, Dünya’nın farklı farklı ülkelerinden üyeleriyle ve yenilikçi fikirleriyle her gün zenginleşen ve yüzbinlere hitap eden bir platforma dönüşmüştür.

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