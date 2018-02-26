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Bahar alerjisinden korunun

Uzmanlar, baharla birlikte gözlerde görülmeye başlayan alerjik vakalarının nedeninin, havada oluşan toz partikülleri, polen ve güneş olduğunu belirtiyor.

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:30
Bahar alerjisinden korunun

Uzmanlar, baharla birlikte gözlerde görülmeye başlayan alerjik vakalarının nedeninin, havada oluşan toz partikülleri, polen ve güneş olduğunu belirtiyor.

Mevsimsel hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kendini yeniden göstermeye başlıyor. Özellikle polenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklıklara neden olan göz alerjisinin en fazla mağduru, çocuk ve ergenlik dönemindeki gençler oluyor. Dr. Murat Çağlayan, baharla birlikte gözlerde görülmeye başlayan alerjik vakaların nedeninin, bahar ve yaz aylarında havada oluşan toz partikülleri, polen ve güneş olduğunu söyledi. Tüm bu etkenlerin, gözün beyaz tabakasını örten ince zarda bulunan duyarlı hücreleri uyararak göz alerjisini ortaya çıkardığını kaydeden Çağlayan, alerjik durumun gözde sulanma, yanma, kızarıklık ve kaşıntı olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

"BÖYLE DURUMLARDA EN ETKİLİ YOL, GÖZE SOĞUK KOMPRES YAPMAKTIR"

Op. Dr. Murat Çağlayan, alerjik belirtilerin en çok çiçek, çim ve ağaçlı ortamlarda görüldüğüne dikkat çekti. Göz alerjisinden basit yöntemlerle korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Çağlayan, sorun yaşayanların tozlu ortamlardan uzak durmasını ve dışarı çıkarken şapka ve gözlük takmaları gerektiğini vurguladı.

Alerjiye maruz kalanların gözlerini kaşıyıp, ovuşturmamaları gerektiğinin de altını çizen Op. Dr. Murat Çağlayan, “Ellerimiz, genelde vücudumuzun en kirli bölümü olduğundan enfeksiyona neden olur. Yine, kaşıma alerjinin semptomlarının daha kötüleşmesine yol açar. Böyle durumlarda en etkili yol, göze soğuk kompres yapmaktır. Bu şekilde hem gözlerimizdeki kaşıntıyı, hem de baskıyı azaltarak enfeksiyonun ilerlemesini de engelleriz” diye konuştu.

”DAMLALAR DOKTOR KONTROLÜNDE ALINMALI"

Alerji tedavisinin genellikle damlalarla yapıldığını söyleyen Çağlayan, damla kullanacak hastaların bu damlaları mutlaka doktor kontrolünde almaları gerektiğine dikkat çekti. İleri derecede enfeksiyonlarda kortizon içerikli damlalar kullanıldığını belirten Op. Dr. Murat Çağlayan, damlaların, kullananlarda yan etkiler gösterebileceği uyarısında da bulundu.

Ailelerin, çocuklarında göz alerjisi olup olmadığı yönünde yaptırdıkları testlerin kesin sonuç vermediğini söyleyen Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü: “Testler genelde bize doğru sonuçları vermez. O yüzden de ailelerin test yaptırmak yerine, çocuklarını kendilerinin gözlemlemelerini öneriyoruz. Alerji varsa zaten kendini belli edecektir.”

(İHA)
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