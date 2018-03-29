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Bağımlılıkla mücadelede dev proje başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 büyük şehirde gerçekleştirilecek çalışma için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara’da toplayarak belirlenen yol haritasının detaylarını masaya yatırdı.

29 Mart 2018 Perşembe 11:10
Bağımlılıkla mücadelede dev proje başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 büyük şehirde gerçekleştirilecek çalışma için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara’da toplayarak belirlenen yol haritasının detaylarını masaya yatırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalarında yüksek riskli 18 büyük şehri mercek altına aldı. Söz konusu illerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleriyle 27-28 Mart tarihlerinde Ankara’da yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının detayları ve uygulama takvimi ele alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, toplumu, özellikle de gençleri her türlü bağımlılıktan korumak ve farkındalık oluşturmak adına harekete geçti. Bu amaçla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, tüm bağımlılık türlerinin ve bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetlerin enine boyuna ele alındı. Toplantıda, belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan program ve projelerle ilişki bir takvim hazırlandı.

BAĞIMLILIKLA ÜLKE GENELİNDE MÜCADELE EDİLECEK

Bağımlılıkla mücadeleyi terörle mücadeleyle eş değer görerek seferberlik başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme ile konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ankara’da 2 gün süren toplantıda bağımlılık ile mücadelede sporun, farkındalık eğitimlerinin, gençlik merkezlerindeki sanatsal, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin aktif rol almasının amaçlanarak bu mücadelenin öncelikle 18 il başta olmak üzere ülke genelinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bağımlılıkla mücadelede özellikle sporun gençleri bir arada tutma, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve evrenselliği ön plana çıkarmayı hedefleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli bir çalışma yürütecek.

(İHA)
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