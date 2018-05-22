Ayda ortalama 3 kilo alıyorlar

Niğde’de aşırı kilo alan 2 kardeş, teşhisi konulamayan hastalıkları için tedavi bekliyor.

Edikli Beldesinde yaşayan Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, ablası 2,5 yaşındaki Semanur ise 55 kiloya ulaştı. Doyma hissi olmayan çocuklarının hızla kilo almasından şüphelenen Şenol ve Ayşe Sarıdaş çifti yardım yetkililerden istedi.

Çift, çocuklarının hızlı kilo alması nedeniyle Kayseri’deki hastanelere başvurdu ancak hastanede yapılan muayenelerde çocukların hızla kilo almasının nedeni bulunamadı teşhis konulamadı. Fazla kiloları nedeniyle nefes almakta dahi zorlanan çocukları için yardım isteyen Anne Ayşe Sarıdaş oğlu Yılmaz Buğra’ya anne sütü verdiğini, kızı Esmanur’un ise kendileriyle birlikte yemek yediğini belirterek çocuklarında doyma hissinin bulunmadığını hızla kilo almaya devam ettiğini söyledi.

Ayda ortalama 3 kilo alan kardeşlerin sürekli acıktığını söyleyen Anne Ayşe Sarıtaş, "Yardım olmadan çocuklarımı taşıyamıyorum. Kızımın yaşındakiler koşarken, benim kızım aşırı kilosundan dolayı yürüyemiyor ve evde otururken bile kilosundan dolayı daralıyor ve nefes alıp vermekte zorlanıyor. Çocuklarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını, koşup, oynamalarını istiyorum" diye konuştu.

(İHA)