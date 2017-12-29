AVM'lerdeki hastalık risklerine dikkat edilmeli

Son yıllarda hayatımızın önemli bir parçası haline gelen alışveriş merkezleri, sunduğu konforun yanı sıra bizler için ne yazık ki tehlike de teşkil ediyor. Bir alışveriş merkezinde, özellikle de kış aylarında ne kadar uzun süre kalınırsa, hastalanma riskinin o kadar artacağını ifade eden Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, AVM hastalıkları ile ilgili bilgilerini paylaştı:

Virütik hastalıkların yoğun olduğu kış aylarında AVM’lere çok gitmeyin

Kış aylarında kalabalık oranı artan ve çoğu zaman yeterli hava sirkülasyonun sağlanamadığı alışveriş merkezlerinde hastalık kapmak ne yazık ki çok kolay. Elbette, farklı hastalıklar farklı şekillerde ve şartlarda bulaşıyor ancak, hasta birinin öksürmesiyle ortaya çıkan virüsler başka birini (hava sirkülasyonu yoksa) hemen hasta edebilir. Plazalarda çalışanların birden topluca hastalanmaya başlaması örneğinde olduğu gibi alışveriş merkezleri de aynı riski taşıyor.

En çok grip ve zehirlenme görülüyor

Kış aylarında AVM’lerde hem hava temizliğinin tam yapılmaması hem insanların dışarıda olmak yerine kapalı bir alanda sosyalleşme arzusu, hastalanma oranını artırıyor. En çok da solunum yolu enfeksiyonlarının yaşandığını görüyoruz. AVM’lerde grip, nezle ve benzeri basit solunum yolu hastalıkları daha tehlikeli hale dahi gelebilir. Ayrıca, ortak yemek alanlarında kullanılan masalar ve diğer materyaller ne yazık ki yeterince hijyenik olamayabiliyor. İyice temizlenmeyen ve dezenfekte edilmeyen ortak alanlarda yenilen yemekler zehirlenmeye yol açabilir, ishal ve kusma gibi sonuçlar doğurabilir.

Korunmak için bol su ve sabun

Virüsler havada kalsa da çoğu zaman diğer kimselere ulaşamayabilir, ancak belli bir ortak alan noktasına yapıştıysa, siz orayı ellediğinizde size de bulaşma riski yüksek. Dolayısıyla, AVM’lerde kullandığınız yemek masası, sandalye, merdiven tutacağı, asansör düğmeleri ve benzeri birçok alana dokunmamaya çalışın, elinizi yüzünüze ve gözünüze değdirmeyin, ellediyseniz bol su ve sabun ile yıkayın. Ayrıca oturacağınız masayı yemek yemeden önce dezenfektan ıslak mendille temizlemek hastalığın kovuşturmasında yardımcı olacaktır.