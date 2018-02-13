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Aşırı terleme sorununun tedavisi mümkün

Doç. Dr. Ertan Aydın, aşırı terlemenin fizyolojik gereksinimin daha üstünde olan patolojik terleme olayı olduğunu, bu durumun iki şekilde ortaya çıktığını bildirdi.

13 Şubat 2018 Salı 10:27
Aşırı terleme sorununun tedavisi mümkün

"Ter bezlerinin patofizyolojisi ve sempatik uyarımı normal, el-ayak-yüz ve koltuk altında oluşan aşırı terlemeler tek başına gözlense de genellikle birden fazla bölge etkilenmiştir" diyen Doç. Dr. Ertan Aydın, ”Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Primer fokal hiperhidrozis tanısı altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme, ailesel benzer şikayet öyküsü olması, başlama yaşını 25’ten küçük olması, bilateral ve simetrik terleme, haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması, terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması, terlemenin uyku sırasında kaybolması" dedi.

"ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BULGULAR BAŞLAR"

Terlemenin vücudumuzun iç ve dış uyaranlara karşı cevabı sonucu gelişen fizyolojik bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ertan Aydın, vücut ısısı arttığında uyarılan ter bezleri yoluyla cilt üzerinde serinletici etkisi olan sıvı salındığının ve insan vücudunda 1,5- 4 milyon arasında bulunan ter bezlerinin özellikle yüz, koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanında daha yoğun olarak bulunduğunu söyledi. Ter bezlerinin patofizyolojisi ve sempatik uyarımı normal olduğu ifade eden Dr. Ertan Aydın, "El-ayak-yüz ve koltuk altında oluşan aşırı terlemeler tek başına gözlense de genellikle birden fazla bölge etkilenmiştir. Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Gece terlemesi yoktur. Primer fokal hiperhidrozis tanısı altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme, ailesel benzer şikayet öyküsü olması, başlama yaşını 25’ten küçük olması, bilateral ve simetrik terleme, haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması, terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması, terlemenin uyku sırasında kaybolması" ifadelerini kullandı.

"HASTA AYNI GÜN TABURCU"

Aşırı terleme bazen yayın hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Enfeksiyonlar, endokrin bozukluklar, nörolojik bozukluklar, ilaçlar, malign hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, zehirlenmeler ve alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi hastalıklar aşırı terleme belirtisi gösterebiliyor. Tedavinin altta yatan hastalığa göre değiştiğini ifade eden Doç. Dr. Ertan Aydın, fokal aşırı terlemede ise hastanın şikayetlerine ve hastalığın şiddetine göre uygulanabilen medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunduğunu anlattı.

Açık ameliyata göre endoskopik cerrahide kanama, ağrı, cerrahi kesi izi ve yatış süresinin daha kısa olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Aydın, aynı seansta iki taraflı olarak yapılmasının en büyük avantaj olduğunu belirtti.

Hastanın aynı gün içinde taburcu olabildiğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ertan Aydın, "Operasyon sonrası olası komplikasyonlar; pnömotoraks/hemotoraks, gözkapağında düşüklük, şilotoraks, atelektazi, aşırı kuruluk, bradikardi, kompansatuar hiperhidrozistir. Endoskopik torakal sempatektomi ise fokal aşırı terlemesi bulunan hastalar için güvenli, konforlu ve kesin tedavi yöntemidir" diyerek açıklamasına son verdi.

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