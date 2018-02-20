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Aşırı kilo erken yaşta diz kireçlenmesi sebebi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Demirağ, aşırı kiloların erken yaşta diz kireçlenmesine sebep olduğunu söyledi.

20 Şubat 2018 Salı 10:27
Aşırı kilo erken yaşta diz kireçlenmesi sebebi

Diz kireçlenmesinin bir diğer tıbbi adıyla ’osteoartrit’ en sık görülen eklem hastalığı olduğunu belirten Dr. Burak Demirağ, "Diz ve kalça ağrısının en yaygın sebebi olan bu rahatsızlık, eklem kıkırdağının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve kaybına sebep olabilir. Ayrıca, eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda da değişiklikler sonucu, kemikte büyümeler ve eklem kenarında çıkıntılar (osteofit) gelişir. Sonuçta osteoartrit, eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya sebep olan bir hastalıktır. Bu hastalık genç ya da yaşlı herkesi aynı şekilde etkilemekle beraber 60 yaş üstü özellikle aktif bireylerde daha sık görülür ilerlemiş yaş, kilonun fazla olması, diz ekleminde geçirilmiş travmanın varlığı, eklemin aşırı kullanımı, diz çevresi kas dokusunun kitlesinin ve kuvvetinin az olması ve genetik yatkınlık bu hastalık için risk faktörleridir" diye konuştu.

AŞIRI SPOR OSTEOARTRİT’E SEBEP OLUYOR

Genetik olarak bazı bireyler, nasıl ve ne şekilde olduğu bilimsel olarak tam kanıtlanmamakla birlikte osteoartrite daha yatkın olduğunu belirten Demirağ, "Aşırı kilolu hastalar da yük taşıyan diz ekleminde, daha büyük kuvvetler oluşturarak ve yağ dokularına salınan bazı enzimlerin etkisiyle eklemde dejenerasyon daha hızlı ve fazla olmaktadır. Sürekli tekrarlayan aynı hareketleri yapan işlerde çalışanlarda ve uzun sure ayakta duranlarda da hastalık şiddetli ve erken yaşlarda olmaktadır. Diz eklemi kırığı geçirmiş, iyi ve usulüne uygun tedavi edilmemiş menüsküs ve ligament yaralanması olan hastalarda osteoartrite adayıdırlar. Sporun aşırı rekabete dayalı olarak aşırı şekilde yapılması da bu hastalığa davetiye çıkarır" şeklinde konuştu.

Hastalık ilerledikçe eklem içi yapılar menisküsler ve ligamentler hastalığa katılacağına dikkat çeken Demirağ, "Eklem kapsülü yapısını kaybeder, eklemde deformiteler olur ve eklem yüzlerinin birbirleri ile uyumları bozulur. Vücut ağırlığı ile ortaya çıkan kuvvetlerin eklem yüzeylerine eşit dağılımı için esas olan eklemin kemik yapılarının birbirlerine olan doğrultuları ile oluşan eklem doğrultusu içe veya dışa doğru bozulur hastalık daha da şiddetlenir. Gözle görülür deformitelerin oluşmasına ve hastalığın semptomların oluşmasına sebep olur’’ dedi.

Son Güncelleme: 20.02.2018 10:49
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