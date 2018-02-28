Anne sütünün miktarını artırmanın yolu su içmek

Doğanın mucizesi anne sütü, bebeklerin ilk altı ay boyunca tek başına, bir yaşına kadar da ek besinlerle birlikte en önemli besin kaynağı. Durum böyle olunca, doğumun hemen ardından kadınlar, anne sütünün bebeklerine yeterli gelip gelmeyeceğini sorgulamaya başlıyor. Sütün ne kadar olacağını içilen su miktarının, besin değerini ise tüketilen gıdaların belirlediğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, yeni annelere önerilerde bulundu.

Sabah uyanır uyanmaz güne suyla başlanması gerektiğini ifade eden Aksoy, “Gün içinde, yemek sırasında ve gece yatmadan önce başlıca içeceğiniz su olmalı. Ayrıca emzirme öncesinde ve sonrasında bir bardak su içmelisiniz” diye konuştu. Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin süte geçerek bebekte uykusuzluk ve huzursuzluk yaptığını vurgulayan Canan Aksoy, suya ek olarak az şekerli hoşaf, komposto ile rezene, anason, ıhlamur ve papatya gibi bitki çaylarının da süt artırıcı olduğunu söyledi.

“Emziren anneler taze ve iyi kalitede su içmeli”

Su içmenin yanı sıra, suyun taze olmasına ve saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Canan Aksoy, “Emziren anneler için en uygun su, mikrobiyolojik yönden içmeye uygun, ağır metallerden arındırılmış taze içme suyudur. Bunu elde edebilmenin en sağlıklı yolu da arıtılmış içme suyudur. Saklama koşulları açısından en doğru yöntem ise evde arıtılmış içme sularının cam şişelerde muhafaza edilmesidir” diye konuştu.

“Kaliteli protein ve karbonhidratı ihmal etmeyin”

Diyetisyen Canan Aksoy, sütün kalitesini artırmak için beslenmeye yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

Kaliteli protein: Yumurta, peynir, et,tavuk, balık, yağlı tohumlar, yoğurt, ayran ve süt beslenmenizde mutlaka yer almalı.

Kaliteli karbonhidrat: Yeterli enerjiyi alamazsanız sütünüzün kalitesi düşer. Tam taneli ekmekler, bulgur, az pişmiş makarna ve çorbalar, kaliteli karbonhidrat kaynaklarına iyi örneklerdir.

Kalsiyum: Emziren annelerin günlük kalsiyum ihtiyacı 1000 - 1200 miligram kadardır. Bu nedenle süt, yoğurt, ayran, kefir ve peynir seçeneklerinden en az biri her öğününüzde bulunmalıdır.

Vitamin ve Mineraller: Günde 5 - 7 porsiyon sebze, meyve ve salata tüketerek vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yağlı tohumlar, yumurta, kaliteli protein ve karbonhidrat kaynaklarını tüketmeniz de mineral alımınıza yardımcı olacaktır.

Sütünüzün yetip yetmediğini nasıl anlarsınız?

Diyetisyen Canan Aksoy, anne sütünün yetip yetmediğini anlamanın yöntemini ise şöyle anlattı, “Bebeğiniz aylık beklenen kilolarını alıyor, boyu uzuyorsa sütünüzün içeriğinden ve bebeğinizin beslenip beslenmediğinden endişelenmenize gerek kalmaz. Bebeğiniz günde 8 - 10 kez idrar yapıyor, kilosu haftada 150 - 200 gram artıyorsa, ilk dört ay boyunca anne sütü yetiyor demektir. Dördüncü aya kadar her ay ortalama 800 - 1000 gram alan bebek, altıncı ayın sonuna kadar yalnızca anne sütüyle beslenmeye devam edebilir. Bu aydan itibaren ise mutlaka ek besine geçilmelidir. Emzirme süresi iki yaşına kadar uzayabilir ancak altıncı aydan sonra anne sütü tek başına yeterli olmaz.”