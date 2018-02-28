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Anal çatlak belirtileri

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, anal çatlak belirtilerine dikkat çekti.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:55
Anal çatlak belirtileri

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, anal çatlak belirtilerine dikkat çekti.

Yetişir, “Ana şikayet, makatta dışkılama ile çok şiddetlenen, sonrasında da spazm şeklinde devam edebilen ağrı. Bu ağrıya eşlik edebilen dışkı ile birlikte gelen birkaç damla parlak kırmızı kandır. Hastanın var olan bir kabızlığı veya ishali de olabilir” dedi.

Anal çatlakta fiziki muayenenin çok hassas yapılması gerektiğini dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Çünkü çok ağrıya neden olabilir. Bu nedenle iyi bir ışık altında çok fazla anal kanala dokunmadan çatlak ve cilt katlantısı görülerek tanı konur. Ayrıca parmak ucu ile yanlara hafif dokunulduğunda sfinkter kaslarının spazmda olduğu görülebilir. Birden fazla anal çatlak varlığında veya olması gereken yerin dışında çatlak varlığında, ayırıcı tanıda, altta yatan bağırsağın inflamatuar hastalıkları, tüberküloz, sifiliz, AİDS, anal abse ve anal kanser varlığı değerlendirilmelidir. Anal çatlak oluşumuna neden olabilecek direk mekanik travmaları da gözardı etmemek gerekir, hastalığın nüksetmemesi açısından anal çatlağın kökeninde yatan etkenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak önemlidir” diye konuştu.

Akut anal çatlak hastalarının yüzde 70 kadarının sadece destek tedavisi ile iyileştiğini belirten Yetişir, anal çatlakta destek tedavilerini şöyle aktardı:

"Beslenme alışkanlıklarında değişiklik: Daha çok posalı (lifli) yiyecekler tüketmesi bu esnada gün içerisinde bol su tüketmesi istenir. Baharatlı yiyeceklerden ve hayvansal gıdalardan uzak durması istenir.

Dışkılama alışkanlıklarında düzenleme yapılmalı: Büyük tuvaleti gelince bekletmemeli günlük mümkünse sabah tuvaletini yapmalı. İshal ve kabız olmamak için gayret göstermeli. Büyük abdest esnasında çok fazla ıkınmadan yapılmalı. Çok uzun süreler tuvalette geçirilmemeli. Beslenme ve temizlenme esnasında hijyen kurallarına maksimum uymalı.

SICAK SU BANYOSU

Gün içerisinde 3 veya 4 kez 15-20 dakika kadar sıcak suya oturma. Bu sıcak suya oturma sayısını ve zamanını ilk zamanlarda daha sık yapılabilir. Daha çok yapılmasının zararı olmaz faydası olur. Rahat kıyafetler giyilmeli. Basit ağrı kesici kremler günde 3-4 kez kullanılabilir.

Anal çatlak tedavisinde bu genel destek tedavinin yanında özellikli tedavileri de mevcuttur. Anal çatlağın özellikli tedavisini 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar ilaç tedavisi, botoks tedavisi ve ameliyattır. Bu özellikli tedavileri kronik anal çatlak hastalarında kullanılmaktadır."

(İHA)
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