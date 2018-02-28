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Ağrısız doğum hakkında merak edilenler

Kadınlarda normal doğumun en çok korkulan yanının doğum ağrıları olduğuna dikkat çeken Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serhat Gündoğan, günümüzün anne adaylarının şanslı olduğunu belirterek son zamanlarda merak edilen “prenses doğum” ile ilgili bilgiler verdi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:19
Ağrısız doğum hakkında merak edilenler

Kadınlarda normal doğumun en çok korkulan yanının doğum ağrıları olduğuna dikkat çeken Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serhat Gündoğan, günümüzün anne adaylarının şanslı olduğunu belirterek son zamanlarda merak edilen “prenses doğum” ile ilgili bilgiler verdi.

Dr. Serhat Gün-doğan, halk arasında ağrısız doğum ya da “prenses doğum” olarak bilinen epidural analjeziyi detaylandırdı. Ekip olarak tecrübelerinin fazla olduğunu aktaran Dr. Gündoğan, “Bu yöntemde sadece ağrı iletimi bloke olmaktadır, dokunma duyusu ve hareket kısıtlanmaz. Anne adayı uygulamadan sonra doğum süreci içerisinde kalkıp oda içinde yürüyebilir, her türlü ihtiyacını görebilir. Rahim kaslarının kasılması ve doğum eylemine anne adayının aktif katılımı etkilenmez, anne doğum anında ağrıdan arınmış olarak fizyolojik olarak bebeğine kavuşur. Normal doğum için en çok tercih edilen, en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem ağrısız doğum tekniğidir” dedi.

ANESTEZİ VE ANALJEZİ FARKI

Gündoğan, analjezi ve anestezi işleminde aynı uygulama yapıldığını ancak farkın sadece verilen ilaç dozları olduğunu ifade ederek, “Epidural aralık, omuriliğin çevresindeki zar ile omurların arasındaki bağ dokusunun arasındaki milimetrik boşluktur. Bu aralığa amaca uygun olarak omuriliğin çeşitli seviyelerinden ilaç uygulanarak pek çok ameliyatın yapılması, ameliyat sonrası ağrıların dindirilmesi ve kronik dindirilemeyen ağrıların tedavisi mümkündür. Burada analjezi ve anestezi kavramlarını birbirinden iyi ayırmak gerekir. Analjezi ağrısızlık, anestezi ise duyusuzluk demektir. Normal doğum sırasında bel bölgesinden epidural yolla sağlanan analjezi, yani ağrının ortadan kaldırılması yeterli olurken, sezaryen ile doğum sırasında epidural anestezi uygulamak gerekir” diye konuştu.

AĞRISIZ DOĞUMUN AVANTAJLARI

Etkin bir biçimde doğum ağrılarının giderilmesini sağlar, uygun dozda ve zamanda uygu-landığında doğumu hızlandırır.

Uygulamadan sonra yürünebilir.

Epidural analjesi sersemletmez, hasta hissettirmez, ayrıca bağırsak hareketlerini dur-durmaz, gaz çıkarımını engellemez.

Psikolojik rahatlama, kas spazmını çözmesiyle normal doğum şansını arttırır.

Anne, doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığı için bebeğini çok daha çabuk kucağına alır, hemen besleyebilir.

Tecrübeli uzmanların yaptığı epidural sonrası baş ağrısı çok nadirdir.

Doğum kesisi açılan durumlarda, doğum kesisinin açılması ve tamiri esnasında duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir.

Sezeryan gerektiğinde takılan kataterden verilen ilaç dozu arttırılarak genel anestezi ve-rilmeden uyanık bir şekilde sezeryan yapılabilir.

(İHA)
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