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Ağrı’da salgın hastalık paniği

Ağrı’da son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
Ağrı’da salgın hastalık paniği

Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğun da Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.

Ağrı’da havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular. Çocuk Hastanesi’nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500’ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:49
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Salgın HastalıkAğrı Kadın DoğumAğrı çocuk Hastanesi
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