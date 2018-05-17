ABD’de doğum oranlarında ciddi düşüş

ABD’de doğum oranları 1987’den beri en düşük seviyelere indi.

ABD’li uzmanlar, ABD’de doğumların 30 yıl içinde en düşük oranlara geldiğini bildirdi. ABD’de 2017 yılında 3.85 milyon bebeğin doğduğunun bunun da 1987’den beri en düşük rakam olduğu belirtildi. Uzmanlar, 20’li yaşlardaki kadınlar arasında hem doğum oranlarının hem de doğurganlığın azaldığını, kadınların annelik dönemini geciktirmesinin kültürel bir değişimi işaret ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl ABD’de genç kadınlar arasında doğumlar azalırken, 40-44 yaş arası kadınlarda arttı.

(İHA)