Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101869
ALTIN
185.123
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0306
EURO
5.2589
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

ABD’de doğum oranlarında ciddi düşüş

ABD’de doğum oranları 1987’den beri en düşük seviyelere indi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:19
ABD’de doğum oranlarında ciddi düşüş

ABD’de doğum oranları 1987’den beri en düşük seviyelere indi.

ABD’li uzmanlar, ABD’de doğumların 30 yıl içinde en düşük oranlara geldiğini bildirdi. ABD’de 2017 yılında 3.85 milyon bebeğin doğduğunun bunun da 1987’den beri en düşük rakam olduğu belirtildi. Uzmanlar, 20’li yaşlardaki kadınlar arasında hem doğum oranlarının hem de doğurganlığın azaldığını, kadınların annelik dönemini geciktirmesinin kültürel bir değişimi işaret ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl ABD’de genç kadınlar arasında doğumlar azalırken, 40-44 yaş arası kadınlarda arttı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından gençleşme sırları
Uzmanından gençleşme sırları
Su ihtiyacımız kullandığımız enerji miktarına göre belirleniyor
Su ihtiyacımız kullandığımız enerji miktarına göre belirleniyor
Kalp pilleri tuğla ağırlığından iki grama kadar düştü
Kalp pilleri tuğla ağırlığından iki grama kadar düştü
Uzmanından hemoroidden korunmanın yolları
Uzmanından hemoroidden korunmanın yolları
Yoga yapmak stresten arındırıyor
Yoga yapmak stresten arındırıyor
Diş etinde oluşan kanamalara dikkat
Diş etinde oluşan kanamalara dikkat
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim