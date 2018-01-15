8 nüfuslu ailenin 7’si kolon kanseri

Kurtalan’da yaşayan 7 nüfuslu Olam ailesinde baba İmdat (54) ile 5 çocuğu kolon kanseriyle mücadele ediyor. Televizyon çanağı işleri yaparak, günde 20-30 TL kazanan baba, çocuklarından ikisinin birer yıl arayla ameliyat olduğunu ve artık tedavi masraflarına yetişemediklerini belirterek, yardım bekliyor.

Babası Hasan’ın kolon kanseri olduğunu ve bu yüzden hayatını kaybettiğini anlatan İmdat Olam, 3 kardeşinin de kolon kanseri yüzünden ameliyat olduğunu, genetik olan bu hastalığın eşi dışında tüm çocuklarında görüldüğünü söyledi. İlçede televizyon çanakları kurup, günlük kazandığı 20-30 TL ile ailesini geçindirdiğini aktaran Olam, “Maddi durumumuz iyi olmadığı için ben ve iki çocuğum ameliyat olamadık. Babam bu hastalıkla rahmete gitti. 3 kardeşim bu hastalıktan ameliyat oldu. Büyük oğlum Ramazan ve kızım Şilan daha yeni ameliyat oldu. Diğer aile fertlerim de bu hastalık var. Para olmadığı için de tedavimi yapamıyorum. Ben hastalığımı unuttum çocuklarımın derdine düştüm. Hayırseverlerden Allah rızası için destek bekliyorum” dedi.

“OKULA DEVAM EDEMEDİM”

Ramazan Olam ise, hastalığını askerde öğrendiğini anlatarak, “6-7 ay yataklık kaldım, sonra Siirt’te bir hastaneye kaldırıldım. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylediler. Daha sonra Ankara Numune Hastanesinde ameliyat oldum. Hastalığım yüzünden okula devam edemedim. Çoğu kişi kanser hastalığım olduğu için benden uzak durmaya çalıştı. Bir işte çalışamıyordum. Çalıştığım zaman rahatsız oluyordum. Şimdi de evden çıkamıyorum. Bu hastalık dedemden amcama, bana ve kardeşlerime genetik olarak yayıldı” diye konuştu.