Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

50 yaş üzeri erkekler prostat takibi için dikkat!

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Biri, "50 yaş üzeri erkeklerin prostat takibi için yılda 1 kez üroloğa gitmesi gerekiyor" dedi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:34
50 yaş üzeri erkekler prostat takibi için dikkat!

İyi huylu prostatın belirtileriyle prostat kanserinde de görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Biri, BPH tedavisi hakkında bilgi verdi. İlk tedavi yönteminin ilaç tedavisi olabileceğini belirten Biri, medikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda ameliyat yoluna gidildiğini ifade etti.

Medikal tedavinin amacının prostat bezi içerisinde yer alan bol miktarda ki düz kas hücrelerini gevşeterek büyümüş prostat bezinin idrar kanalına yaptığı basıyı azaltmak ve idrar kanalını genişletmek olduğunun altını çizen Koru Ankara Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "Bir diğer grup ilaç ise prostat bezinin belli oranta küçülmesini sağlar. Bu amaçla kullanılan 2 grup ilaç mevcuttur. Alfa reseptör blokerleri: idrar torbası (mesane) boynunda ve prostat içerisinde bulunan düz kasları gevşeterek idrar yolunu tıkayan prostat bezinin gevşemesini ve idrar kanalındaki baskının azaltılmasını sağlarlar. Bu amaçla en sık kullanılan 4 farklı alfa reseptör blokeri ilaç bulunmaktadır. 4 ilacın etkisi de hemen hemen birbirine eşdeğer kabul edilmektedir ancak yan etkileri farklı olabilir. Günde 1 defa alınır ve etkileri 1 gün boyunca devam eder" diye konuştu.

Bu ilaçlar alındıkları sürece etki gösterdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Biri, "Baş dönmesi, halsizlik, meni miktarında azalma en sık karşılaşılan yan etkilerdir. Katarakt ameliyatı olacaklar ve glokom hastalarının bu tarz ilaçları kullanması sakıncalı olabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanılmalıdırlar" dedi.

"PROSTATTA YÜZDE 30-40 KÜÇÜLME"

Alfa redüktaz inhibitörlerinin, prostatın büyümesinde rolü olan testosteronun aktif formuna dönüşmesini sağlayan enzimi engellediğini ifade eden Koru Ankara Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "6 aylık devamlı ve düzenli kullanım sonrasında prostat bezini ortalama yüzde 30-40 civarında küçültmektedir. Daha çok büyük prostatlarda etkilidir (50 gramın üzerinde). Testosteronun ektif formuna dönüşümünü engellediği için nadiren sertleşme sıkıntısına (ereksiyon problemi) sebep olabilir" diye belirtti.

TRANSÜRETAL PROSTAT REZEKSİYONU

Cerrahi tedavinin medikal tedavinin yetersiz kaldığı hastalarda en etkili tedavi yöntemi olduğunu bildiren Prof Dr Hasan Biri, yöntemleri ise şöyle sıraladı:"TUR Prostatektomi (Transüretral prostat rezeksiyonu) İdrar kanalından kamera yardımı ile girilip prostat bezinin dış kapsülene kadar küçük parçalar halinde kesilerek idrar kanalındaki tıkanıklığın giderilmesi işlemidir. Uzun dönemde en etkili cerrahi tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Alınan küçük prostat parçaları patolojik inceleme için kullanılır. Kanama, çok nadir de olsa sertleşme problemine yol açması gibi yan etkileri bulunmaktadır.

HASTALAR İÇİN GÜVENLİ BİR YÖNTEM; "TUR PROSTATEKTOMİ"

Diğer bir yöntem Plazmakinetik TUR Prostatektomi; Yöntem aynı TUR Prostatektomideki gibidir. Ancak TUR Prostatektomi de karşılaşılabilen kanama ve sertleşme problemlerinden kaçınılmak için gelişririlmiş ve farklı bir enerji yöntemi sayesinde prostat dokularını kesen güvenli bir cerrahi yöntemdir. Kanama sorunu olan, kalp pili bulunan hastalar için daha güvenli bir yöntem olduğu gibi TUR Prostatektomi de nadir de olsa gelişebilen sertleşme sorununa yol açmaz.

LAZER PROSTATEKTOMİ YÖNTEMİ

Lazer Prostatektomi yöntemi; Prostat ameliyatlarında 2 farklı lazer türü kullanılmaktadır. Birincisi halk arasında yeşil ışık (Green light) olarak bilinen lazerdir. Bir kamera yardımı ile kapalı olarak idrar yolundan girilip prostat dokusu lazer ile buharlaştırılarak idrar kanalında bulunan tıkanıklık giderilmektedir. Kanama sorunu olan, kan sulandırıcı ilaçlarını bırakmaması gereken, özellikle düşkün ve yaşlı hastalarda bu yöntem kullanılabilir. Ek olarak sertleşme problemine yol açmaz. Dezavantaj olarak bu yöntem ile prostat kanseri araştırması için kullanılan patolojik örnekleme prostat bezi buharlaştırıldığından alınamaz. Kullanılan ikinci lazer türü ise Holmium Lazerdir. Bu yöntemde kamera yardımı ile idrar kanalından girilip bölünmüş olan prostat bezi lazer yardımı ile küçük parçalara bölünüp dışarı çıkarılmaktadır. Bu yöntemle patolojik örnek alınabilmektedir. Holmium Lazer Prostatektomi ile kanama riski ve sertleşme problem görülmez. Ameliyat sonrası iyileşmeyi sağlamak amacı ile idrar yolunuzdan idrar torbanıza uzanan bir sonda takılır ve bu sonda ortalama 3 gün tutulur. 3 gün sonunda sondanız çıkarılır. Herhangi bir terslik olmadığı durumlarda ameliyattan bir gün sonra taburcu edilirsiniz. Ameliyat sonrası ortalama 20 gün sonra normal günlük yaşantınıza rahatlıkla devam edebilirsiniz."

Son Güncelleme: 09.02.2018 10:24
Anahtar Kelimeler:
Prostat Tedavi YöntemleriProstatProstat Tedavisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vücut soğutma tedavisi ile hayata döndü
Vücut soğutma tedavisi ile hayata döndü
Vajinismus evlilik hayatını olumsuz etkiliyor
Vajinismus evlilik hayatını olumsuz etkiliyor
Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor
Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor
Çatlak ve selülit gençlerde de görülüyor
Çatlak ve selülit gençlerde de görülüyor
Kışın nasıl beslenilmeli?
Kışın nasıl beslenilmeli?
Sigarayı bıraktından sonra neler oluyor?
Sigarayı bıraktından sonra neler oluyor?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim