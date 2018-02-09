50 yaş üzeri erkekler prostat takibi için dikkat!

İyi huylu prostatın belirtileriyle prostat kanserinde de görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Biri, BPH tedavisi hakkında bilgi verdi. İlk tedavi yönteminin ilaç tedavisi olabileceğini belirten Biri, medikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda ameliyat yoluna gidildiğini ifade etti.

Medikal tedavinin amacının prostat bezi içerisinde yer alan bol miktarda ki düz kas hücrelerini gevşeterek büyümüş prostat bezinin idrar kanalına yaptığı basıyı azaltmak ve idrar kanalını genişletmek olduğunun altını çizen Koru Ankara Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "Bir diğer grup ilaç ise prostat bezinin belli oranta küçülmesini sağlar. Bu amaçla kullanılan 2 grup ilaç mevcuttur. Alfa reseptör blokerleri: idrar torbası (mesane) boynunda ve prostat içerisinde bulunan düz kasları gevşeterek idrar yolunu tıkayan prostat bezinin gevşemesini ve idrar kanalındaki baskının azaltılmasını sağlarlar. Bu amaçla en sık kullanılan 4 farklı alfa reseptör blokeri ilaç bulunmaktadır. 4 ilacın etkisi de hemen hemen birbirine eşdeğer kabul edilmektedir ancak yan etkileri farklı olabilir. Günde 1 defa alınır ve etkileri 1 gün boyunca devam eder" diye konuştu.

Bu ilaçlar alındıkları sürece etki gösterdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Biri, "Baş dönmesi, halsizlik, meni miktarında azalma en sık karşılaşılan yan etkilerdir. Katarakt ameliyatı olacaklar ve glokom hastalarının bu tarz ilaçları kullanması sakıncalı olabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanılmalıdırlar" dedi.

"PROSTATTA YÜZDE 30-40 KÜÇÜLME"

Alfa redüktaz inhibitörlerinin, prostatın büyümesinde rolü olan testosteronun aktif formuna dönüşmesini sağlayan enzimi engellediğini ifade eden Koru Ankara Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "6 aylık devamlı ve düzenli kullanım sonrasında prostat bezini ortalama yüzde 30-40 civarında küçültmektedir. Daha çok büyük prostatlarda etkilidir (50 gramın üzerinde). Testosteronun ektif formuna dönüşümünü engellediği için nadiren sertleşme sıkıntısına (ereksiyon problemi) sebep olabilir" diye belirtti.

TRANSÜRETAL PROSTAT REZEKSİYONU

Cerrahi tedavinin medikal tedavinin yetersiz kaldığı hastalarda en etkili tedavi yöntemi olduğunu bildiren Prof Dr Hasan Biri, yöntemleri ise şöyle sıraladı:"TUR Prostatektomi (Transüretral prostat rezeksiyonu) İdrar kanalından kamera yardımı ile girilip prostat bezinin dış kapsülene kadar küçük parçalar halinde kesilerek idrar kanalındaki tıkanıklığın giderilmesi işlemidir. Uzun dönemde en etkili cerrahi tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Alınan küçük prostat parçaları patolojik inceleme için kullanılır. Kanama, çok nadir de olsa sertleşme problemine yol açması gibi yan etkileri bulunmaktadır.

HASTALAR İÇİN GÜVENLİ BİR YÖNTEM; "TUR PROSTATEKTOMİ"

Diğer bir yöntem Plazmakinetik TUR Prostatektomi; Yöntem aynı TUR Prostatektomideki gibidir. Ancak TUR Prostatektomi de karşılaşılabilen kanama ve sertleşme problemlerinden kaçınılmak için gelişririlmiş ve farklı bir enerji yöntemi sayesinde prostat dokularını kesen güvenli bir cerrahi yöntemdir. Kanama sorunu olan, kalp pili bulunan hastalar için daha güvenli bir yöntem olduğu gibi TUR Prostatektomi de nadir de olsa gelişebilen sertleşme sorununa yol açmaz.

LAZER PROSTATEKTOMİ YÖNTEMİ

Lazer Prostatektomi yöntemi; Prostat ameliyatlarında 2 farklı lazer türü kullanılmaktadır. Birincisi halk arasında yeşil ışık (Green light) olarak bilinen lazerdir. Bir kamera yardımı ile kapalı olarak idrar yolundan girilip prostat dokusu lazer ile buharlaştırılarak idrar kanalında bulunan tıkanıklık giderilmektedir. Kanama sorunu olan, kan sulandırıcı ilaçlarını bırakmaması gereken, özellikle düşkün ve yaşlı hastalarda bu yöntem kullanılabilir. Ek olarak sertleşme problemine yol açmaz. Dezavantaj olarak bu yöntem ile prostat kanseri araştırması için kullanılan patolojik örnekleme prostat bezi buharlaştırıldığından alınamaz. Kullanılan ikinci lazer türü ise Holmium Lazerdir. Bu yöntemde kamera yardımı ile idrar kanalından girilip bölünmüş olan prostat bezi lazer yardımı ile küçük parçalara bölünüp dışarı çıkarılmaktadır. Bu yöntemle patolojik örnek alınabilmektedir. Holmium Lazer Prostatektomi ile kanama riski ve sertleşme problem görülmez. Ameliyat sonrası iyileşmeyi sağlamak amacı ile idrar yolunuzdan idrar torbanıza uzanan bir sonda takılır ve bu sonda ortalama 3 gün tutulur. 3 gün sonunda sondanız çıkarılır. Herhangi bir terslik olmadığı durumlarda ameliyattan bir gün sonra taburcu edilirsiniz. Ameliyat sonrası ortalama 20 gün sonra normal günlük yaşantınıza rahatlıkla devam edebilirsiniz."