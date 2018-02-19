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"40 yaş üzeri her erkeK yılda bir defa prostat muayenesi yaptırmalı"

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Üstün, prostat hastalıkları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:01
"40 yaş üzeri her erkeK yılda bir defa prostat muayenesi yaptırmalı"

Bazı hastaların üroloji muayenesinden çekindiği için hastalığın ilerleyen dönemlerinde muayeneye geldiğini belirtti. Bu durumun geri dönüşü olmayan sorunlara yol açtığını dile getiren Üstün, 40 yaş üzeri her erkeğin yılda bir defa prostat muayenesi yaptırmasının önemine işaret etti. Üstün, hastalıkla ilgili sorulara ise, "Prostat büyümesi için önce hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Hastaların çekinmesine gerek yok, muayene çok kolaydır. Daha sonra kan ve idrar tahlilleri, ultrasonografi, idrar akım testi gibi yöntemlere geçilir. Büyümenin derecesi ve oluşturduğu şikayetlere göre tedavi planı hazırlıyoruz. Prostat, idrar torbasının çıkışında yer alan 18-20 gramlık bir salgı bezidir. En önemli görevi üremeyle ilgilidir. İçinden idrar kanalı geçer. Prostat bezi büyüyüp idrar kanalına baskı yaparsa işemeyle ilgili şikayetler ortaya çıkar" cevabını verdi. Prostatın her erkekte büyüdüğünü hatırlatan Üstün, “Her hastada büyür ama her hastada şikayet oluşturmayabilir. Prostat büyümesi farklı şekillerdedir. Örneğin bazı erkeklerde prostat dışarı doğru büyüyerek idrar kanalını sıkıştırmaz. Bu durumda idrar sorunları ortaya çıkmaz“ ifadelerini kullandı.

"80 YAŞINDAN SONRA YÜZDE 90"

Üstün, prostat büyümesinin erkeklerde ergenliğin erken döneminde 2 katına çıktığını belirterek, 30’lu yaşlarda tekrar büyümeye başladığını ve büyüme yaşamın sonuna kadar sürdüğünü ifade etti. 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yarısında da prostat büyümesi görüldüğünü vurgulayan Üstün, 60 yaş sonrasında ise bu oranın yüzde 65’e kadar çıktığını 80 yaşından sonra ise yüzde 90’ı geçtiğini vurguladı.

PROSTATIN BELİRTİLERİ

Op. Dr. Üstün, prostatın belirtilerini ise, “Sık tuvalete gitme en sık görülen belirtilerdir. Ayrıca geceleri idrar yapmak için kalkma, bir anda tuvalet ihtiyacı hissedip hızla tuvalete koşma, bazen idrar kaçırma, çatallı işeme, idrar yaparken damlama, kesik kesik işeme, idrara çıkılmasına rağmen idrar varmış hissi de belirtiler arasındadır" diyerek sıraladı.

Tedavi almayan hastalarda idrar torbası kaslarında erime meydana geldiğini vurgulayan Üstün, "İdrar torbası içindeki yüksek basınç zamanla böbrekleri bozmaya başlar. Bu aşamadan sonra tedavi alınsa bile idrar torbası ve böbrek fonksiyonları çoğu kez eski haline dönmez" diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.02.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Prostat BelirtileriProstat Muayenesi
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