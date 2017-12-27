Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111584
ALTIN
157.948
DOLAR
3.8251
STERLİN
5.1189
EURO
4.5387
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

30‘lu yaşlarda bebek sahibi olan kadınlar uzun yaşıyor

Son yapılan araştırmalar, ileri yaşta anne olmayı tercih eden hanımların yüzünü güldürecek.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:20
30‘lu yaşlarda bebek sahibi olan kadınlar uzun yaşıyor

Üreme sağlığıyla uğraşan uzmanlar, çoğu zaman, çocuk sahibi olmak için geç kalınmaması konusunda hanımları uyarır. Çünkü çocuk sahibi olma sürecinin ötelenmesi, yaşın ilerlemesiyle çocuksuz kalma riskini de beraberinde getiriyor.

Fakat son yapılan araştırmalar, ileri yaşta anne olmayı tercih eden hanımların yüzünü güldürecek. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20’li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar. Sonuçlar özellikle ilk çocuk yapma yaşı geciktikçe, yaşam beklentisinin uzadığını gösteriyor.

İkinci bir çalışma ise, ilk çocuklarını 33 yaş ve sonrası doğuran kadınların, daha erken yaşta doğum yapanlara göre üç kat daha fazla uzun yaşamla ilgili belli DNA belirteçlerine sahip olduğunu göstermiştir.

Daha ileri yaşlarda gebe kalan kadınların eğitimli, sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve kendilerine dikkat eden kadınlar olması bu farkın sebeplerinden biridir. İngiltere’de ilk gebelik yaş ortalaması yaklaşık 30 yaş civarındadır. Yine İngiltere’de 25 doğumun 1’i 40 yaş ve üstü anne tarafından yapılmaktadır.

Bu çalışmaların ortaya koyduğu ilginç sonuçlara rağmen, gebeliğin ötelenmesi de mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir hekimin görüşü alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir.”

Anahtar Kelimeler:
Geç Anne OlmakGeç Hamile Kalmaküreme SağlığıHamilelik YaşıAnnelik Yaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda göz çapaklanmasına dikkat edilmeli
Çocuklarda göz çapaklanmasına dikkat edilmeli
MR çekiminde Türkiye dünya birincisi oldu
MR çekiminde Türkiye dünya birincisi oldu
Hamileliği kış dönemine gelen anne adayları nelere dikkat etmeli?
Hamileliği kış dönemine gelen anne adayları nelere dikkat etmeli?
Bu tüyolar yaşlanmayı geciktiriyor
Bu tüyolar yaşlanmayı geciktiriyor
Kışın cilt sağlığı için bunlara dikkat!
Kışın cilt sağlığı için bunlara dikkat!
Hindi etinin faydaları saymakla bitmiyor
Hindi etinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim