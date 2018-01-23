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185 kilo olan 11 yaşındaki çocuk için bakanlık devrede

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen 185 kilo olan Nurettin Yamaç için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ekipler, Nurettin’i tedavi olması için psikologlar eşliğinde ikna edecek.

23 Ocak 2018 Salı 16:39
185 kilo olan 11 yaşındaki çocuk için bakanlık devrede

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve obezite tanısı konulan 11 yaşındaki Nurettin Yamaç, 185 kilo ağırlığında. Yasal yaş sınırı 18 olduğu için mide ameliyatı da olamayan Nurettin’in şimdiye kadar yaptığı diyetler bir işe yaramadı. Kilo alımı durmayan ve oğlunun hayatından endişe eden baba Ayhan Yamaç’ın, “Oğlum okulu bırakmak istemediği için hastanede yatma talebini kabul etmiyor. Ben bir baba olarak üzerine düştüğüm halde, çocuğumu ikna edemiyorum. Ama doktorlardan ama psikologlardan destek istiyorum. Lütfen bize yardımcı olsunlar” diyerek yaptığı çağrıya Sağlık Bakanlığından destek geldi.

Nurettin’i, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık ekibi evinde ziyaret etti. Baba Ayhan Yamaç’tan Nurettin’in sağlık durumu hakkında bilgi alan ekipler, bir tedavi planı uygulanacağını söyledi.

"GEREKLİ KOŞULLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sağlık ekibindeki Psikolog Müge Genç, "Bakanlığımızın talimatıyla Nurettin için hem sosyal hem psikolojik olarak değerlendirme yaptık. Nurettin’in taleplerini dinledik ve neler yapabileceğimize dair ufak bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmeden sonra tedavisi ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması için bakanlığımızın da desteğiyle hekimlerimize yönlendireceğiz. Nurettin biraz isteksiz ve dirençli görünüyor olsa da tedavi planına göre gerekli koşulların hazır olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"İNŞALLAH BANA UYGUN TEDAVİYİ BULURLAR"

Tedavi olmak istediğini belirten Nurettin ise "Tedavi olmak istiyorum ama okulumu bırakmak istemiyorum inşallah bana uygun bir tedavi yöntemi bulurlar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının çağrılarına kulak vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Ayhan Yamaç da "Oğlumu ikna edemedim ve Sağlık Bakanlığına bir çağrı yapmıştım. Evime geldiler ve hocalara danışıp bir karar alacaklar, onlardan haber bekliyorum" diye konuştu.

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