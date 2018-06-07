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1 günde 3 hastane açtı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sinop’ta bir günde üç ilçe hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 20:20
1 günde 3 hastane açtı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sinop’ta bir günde üç ilçe hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ilk olarak Sinop’un Durağan ilçesinde yapımı tamamlanan Durağan Devlet Hastanesini düzenlenen törenle hizmete soktu. Daha sonra Demircan, Boyabat ve Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulunarak Devlet Hastanelerinin açılışını yaptı. Ayancık Devlet Hastanesi açılış töreninde konuşan Bakan Demircan, “Hastaneler lazım da o yüzden yapıyoruz. Milletimize şifa dağıtsınlar diye yapıyoruz. Değerli hemşehrilerim, gerçekten Türkiye nereden nereye geldi. Türkiye 2002 öncesini hatırlamayanlara kısaca hatırlatmak lazım ki, gençler hatırlamıyor. 2002’den bu yana 16 yıl geçmiş. O gün 10 yaşında olan bugün 26 yaşında. Bunu da bilmiyorlar. Ben hastanelerde hekim olarak çalıştığım o dönemleri çok iyi biliyorum. Gerçekten çok büyük sıkıntılar vardı. Odalar, hasta odası koğuş halindeydi. Özel oda zaten yoktu. Varsa da bir iki tane yatak özel oda. Onlara da torpil gerekiyordu. Ama şimdi bütün odalarımız özel oda oldu. Bu niye oldu, nasıl oldu, eskiden iyi olmuyordu? Biraz sormak lazım. Arkadaşlar Türkiye dünyanın en güzel coğrafi alanından bir yerde yaşıyor. Milletimiz çalışkan, milletimiz dürüst, mert. Bu coğrafyada ektiğiniz tohum bitiyor. Güneş her zaman doğuyor. Rahmet yağıyor. Cenab-ı Hak veriyor” dedi.

Boyabat ve Ayancık Devlet Hastanelerinin açılış törenine Sağlık Bakanı Demircan’ın yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop İl Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)
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