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Yunanistan’la geri kabul anlaşmasını durdurduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk" dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:55
Yunanistan’la geri kabul anlaşmasını durdurduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesindeki gazeteciler için düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı.

YUNANİSTAN’LA GERİ KABUL ANLAŞMASI

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan’da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine "Yunanistan’da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan’a Batı’dan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara Batı’dan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan’a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(Figen Acar-Umut Akıncıoğlu/İHA)
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