"Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlıyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’a kaçan sekiz darbecinin hepsinin serbest bırakılmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan sekiz firarinin Türkiye’ye iadesini defalarca reddettiğini anımsatan Aksoy, "Hainlerden birini serbest bırakarak, iltica hakkı tanımasını kınadığımızı ve Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini beklediğimizi açıklamıştık. Buna rağmen, Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde kalan yedi firariyi de serbest bıraktığını öğrendik. Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır. Darbeci hainlerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımızı ısrarla sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.

(İHA)