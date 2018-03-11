Yunan Cumhurbaşkanı’nın küstah sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos sert çıkarak, "Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya İl Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongreye ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal ve Ravza Kavakçı Kan da katıldı. Gece gündüz uzun ince bir yolda ilerlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan, bu muhteşem salondan Bosna Hersek’teki, Kosova’daki, Arnavutluk’taki kardeşlerimi selamlıyorum. Makedonya’ya, Sırbistan’a, Karadağ’a, Batı Trakya’ya, Kırım’a, Romanya, Bulgaristan’daki vatandaşlarıma en kalbi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sakarya’nın kardeşi Saray Bosna’ya, Üsküp’e, İskeçe’ye, Kırcaali’ye, Gümülcine’ye, Piriştine’ye, Mostar’a muhabbetlerimizi iletiyoruz. Gönlünü ve gözünü ülkemize kilitlemiş yurt dışındaki tüm kardeşlerimize, bizim için, Türkiye’nin başarısı için dua eden tüm mazlum ve mağdurlara sizlerin aracılığıyla selamlar gönderiyoruz. Her zaman söylüyorum. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları bambaşkadır. Türkiye’nin anlamı 780 bin kilometrekarenin kat ve kat fevkindedir. Kalbimizin bir yarısı İstanbul, Trabzon, Antalya, İzmir ise, diğer yarısı Halep’tir, Kerkük’tür, Kudüs’tür, Sancak’tır, Buhara’dır, Urumçi’dir. Biz Edirne’nin, Yozgat’ın meselesiyle ilgilendiğimiz kadar Kırım’daki, Afrika’daki, Türkistan’daki kardeşlerimizin sıkıntılarıyla da dertleniyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için çalıştığımız kadar dünyanın dört bir yanındaki ezilenler için de mücadele veriyoruz. Biz gönül coğrafyamızın her köşesini kucaklayan bir aşkın tutkunlarıyız, sevdalıyız dünyaya" diye konuştu.

"BİRİLERİ GİBİ SIRF ÇIKARLARI İÇİN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRANLARDAN OLMADIK"

Çıkar uğruna dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizle beraber tüm insanlığın huzuru ve esenliği için mücadele eden bir davanın neferleri olan gençlik sizleri de selamlıyorum. Biz birileri gibi sırf çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadık. Biz petrol, altın, elmas için coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden de asla olmadık. Biz binlerce kilometre öteden gelip insan hakları adına insana kıyanlardan, terörle mücadele adına teröristlere destek verenlerden olmadık. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Hürriyet istiyoruz, herkes için emniyet, istikrar, güven istiyoruz. Sömürünün olmadığı, bebek cesetlerinin sahile vurmadığı, Akdeniz’in karanlık sularının on binlerce masum için kabristana dönüşmediği, daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Gazze’de, Doğu Guta’da top oynayan çocukların savaş uçakları tarafından vahşice katledilmediği bir bölgenin hayalini kuruyoruz. Biz hiç kimsenin ötekileştirilmediği, baskı, zulüm, işkence görmediği bir dünyaya kavuşmasının kavgasını veriyoruz. Bizim mücadelemiz ikbal değil, istikbal mücadelesidir. Bizim kavgamız çıkar değil hak ve adalet kavgasıdır. AK Parti’ye gönül veren bu kutlu çatı altında hizmet eden bir arkadaşımın hedefi, gayesi, Kızılelması budur. Unutmayın bizim Kızılelmamız sonu belli olmayan değil ilahikelimetullahtır. Son nefesimize kadar yılmadan, yorulmadan, zorluklar karşısında asla pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün neredeyiz? Afrin’de. Niye? İşgal için mi, toprak almak için mi? Hayır. Ülkemizi taciz eden teröristler var ya, işte biz o teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum etkisiz hale getirdiğimiz teröristler 3 bin 500’e ulaşmıştır. En son 3 bin 300’dür etkisiz hale getirdiğimiz teröristler."

"HER ŞEYE HAZIRIZ, ÖLMEYE DE BU TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEYE DE"

"Reis bizi Afrin’e götür" sloganlarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komutana sordum, ’ihtiyaç var mı?’ dedim. ’Şu anda hamdolsun iyi gidiyoruz.’ İhtiyaç olduğu anda sefer görev emri çıkartırız. Önce ben, sonra hep birlikte yola koyuluruz. Her şeye hazırız. Ölmeye de, bu teröristleri öldürmeye de. Önce ölümü korkutacağız. Ve ölümü korkuttuğunuz anda size ölüm hiçbir şey yapamaz. Şehadete yürümek niçin, neden? Rabbimiz ne buyuruyor; ’Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz. Anlamazsınız.’ Onlar bizi duyuyor, takip ediyor. Ama biz değil" diye konuştu.

"DÜN BERABER YÜRÜDÜKLERİMİZDEN BAZILARI OSMANLI TOKADININ NE OLDUĞUNU HALA ANLAYAMAMIŞLAR"

Salonda açılan "Osmanlı tokadını unutma" yazılı pankartı gören Erdoğan, "Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da ne yazık ki dün beraber yürüdüklerimizden bazıları Osmanlı tokadının ne olduğunu hala anlayamamışlar. Neyse onların anlayıp anlamamaları önemli değil. Biz işimize bakalım. Şu anda 3 bin 300 Afrin’deki terörist Osmanlı tokadını sadece onlar yemedi. Onların dışında bazıları da yedi. Bildiklerimiz çok, ama bu bildiklerimizi kağıda dökeceklerimiz zaman da olacak. Sabreden kimse zaferi yakalar. Oraya da ulaşır" şeklinde konuştu.

"18 YAŞINDA SEÇME VE SEÇİMLE YAŞINI BİZ VERDİK"

Fatih Sultan Mehmet’in genç yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açtığını hatırlatan Erdoğan, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkını getirdiklerini ifade ederek şöyle dedi:

“Gençlere 18 yaşında seçme ve seçilme yaşını biz verdik. Bunları anlatmalısınız. Çünkü biz farklı baktık. Benim ecdadım Fatih Sultan Mehmet, 18 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açtıysa onun torunları ise 18 yaşında seçme ve seçilmeye sahip olmalı dedik. Halbuki bu gençliğe inanmayanlar var. Kandil dağında veriyorlar 14-15 yaşındaki çocuğun eline tüfeği, nasıl adam öldürülür onu öğretiyorlar. Biz ise veriyoruz eline tableti, dünyaya nasıl yön verilir onu öğretiyoruz. Farkımız bu. Önümüzdeki Mart yerel seçimleri, ardından Kasım ayında cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi seçimlerine çok iyi hazırlanmamız lazım."

"SOYSUZLARDAN İŞLEDİKLERİ CİNAYETLERİN SEBEBİNİ MUHAKKAK SORACAĞIZ"

Şehitlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safi Türk olmak üzere şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin gerçekten vakur aileleri var. Onların bu ortaya koydukları asalet hakikaten bizlere örnek teşkil ediyor. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Millet olarak ne yaparsak yapalım şehitlerimize olan minnet borcumuzun çok daha ötesi can borcumuzu ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Fakat onların kanlarını yerde bırakmamakta kararlıyız. Nasıl şehit kaymakamımızın kanını yerde koymadıysak, soysuzlardan işledikleri cinayetlerin hesabını muhakkak soracağız ve soruyoruz" dedi.

"SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NDE SALAMURA OLMAKTAN NASIL KURTULDUKLARINI ÇOK İYİ ÖĞRENSİNLER"

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen hatırlayın bekasına yönelik senaryoları Meydan Muharebesi’nde, Çanakkale’de paçavraya çevirmişse bugün de aynı güce sahiptir. Biz bu ülkeyi ihsanla, lütufla birilerinin kanatları altında kurmadık. Biz bu toprakları 1071’den beri şehitlerimizin kanlarıyla bu toprakları vatan kıldık. Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler tarih masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları nasıl terk ettiklerini çok iyi öğrensinler. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiçbir zaman komşularımıza ne de diğer ülkelere hiçbir zaman husumetle yaklaşmıyoruz. Hiçbir hükümetle ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz. Türkiye’nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır. Biz her zaman komşularımızın, kardeşlerimizin kendinden emin olduğu, sırtını dayadığı, itimat ettiği bir ülke olduk. Vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruma noktasında nasıl tavizsiz olmuşsak diğer ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekte de o derece titiz davrandık. Önümüzdeki dönem de aynı şekilde devam edeceğiz. Kendimizle beraber bölgemizin de güvenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. Sakarya daima şanına yakışır şekilde bize sahip çıktı. AK Parti’nin en güçlü destekçilerinden birisi oldu. Geçen sene Sakarya’ya geldiğimizde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için sandıkları patlatmasını istemiştim. Sakarya Demokrasi Meydanı’nda bize söz vermiştiniz. Maşallah Sakarya sözünün eri olduğunu 16 Nisan’da bir kez daha gösterdi. Yüzde 68 oy oranıyla cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine ’evet’ dedi. Geleceğine sahip çıkan tüm Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim muhabbetimizi daha da artırsın. İnşallah 2019 seçimlerinde de Sakarya’dan benzer bir tablo bekliyoruz. Sakarya’dan rekor çıkarmamız gereken oy var. İnşallah AK Parti Sakarya İl Kongresi’yle bu yönde çok önemli bir adım atıyoruz. Sizler bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Bir taraftan şehrimizi 2019’a taşıyacak kadroları belirlerken, diğer taraftan sizlerle yüreklerimizi kenetliyoruz. Her kongremizi ayrı bir coşkuyla idrak ettik. Gittiğimiz tüm şehirlerimizde çok farklı bir heyecana dahil olduk."

"SAKARYA’DA SON 15 YILDA 19 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK”

AK Parti Sakarya İl Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’ya son 15 yılda yapılan hizmetleri de şöyle sıraladı:

"Sakarya’da son 15 yılda 19 katrilyon liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele değil, icraat. Eğitimde 2 bin 900 derslik inşa ettik. 9 bin 400 yatak kapasiteli yurtları kazandırdık. Önümüzdeki yıl Pamukova’da yurt açıyoruz. Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olan Sakarya’ya ikinci bir devlet üniversitesini kuruyoruz. Stadyumu sporseverlere armağan ettik. 43 adet tesisi sağlıkta hizmetinize sunduk. 7 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Bin yataklı bir şehir hastanesi inşası için çalışmalarımız sürüyor. Toplu konutta 7 bin 400 konut projesini hayata geçirdik. 2002 yılına kadar 133 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 15 yılda buna 211 kilometre daha ilave ettik. 7 adet projemizin de inşası sürüyor. Ülkemize kazandırılan Kuzey Marmara Otoyolu’nu da 2020 yılında tamamlıyoruz. Sadece hızlı treni değil Sakarya’ya hızlı tren fabrikasını kurmak da bize nasip oldu. Bu fabrika hızlı tren setlerini ve metro araçlarını üretiyor. Şu ana kadar 166 adet tren setinin üretimi burada tamamlandı. Uzunluğu 124 kilometre olan bu hat ipek demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan kısımlarından birisi. Maliyeti 8.5 katrilyon olan bu hattı 2023 yılında açmayı hedefliyoruz. Karasu limanının biten kesimlerini hizmete aldık. Tamamını birkaç aya kadar işletmeye açıyoruz. Adapazarı’nı tesislere bağlayacak olan demiryolu ağı 2021 yılında tamamlanacak. Karasu’ya BMC inşa ediliyor. Son 15 yılda Sakarya’da toplam 1,2 katrilyon tutarındaki tarımsal desteği de hatırlatmak isterim."

"ANA MUHALEFET GİBİ İSTİSMAR SİYASETİ YAPMIYORUZ"

Ana muhalefet partisine yüklenen Erdoğan, "Biz ana muhalefet gibi istismar siyaseti değil, hizmet, proje, eser siyaseti yapıyoruz. Ana muhalefet FETÖ’ye destek vermekten, bölücü terör örgütüne payende olmaktan vaktini ne yazık ki çok lüzumsuz işlerle harcıyor. Hep söylüyorum. Bunların Türkiye’de dikili bir ağaçları dahi yok. Çünkü bunların millete hizmet gibi bir dertleri yok. Her fırsatta gerilimi artırarak milletimizi birbirine düşürerek bugüne kadar gelmeyi başardılar. Ancak denizin bittiğini, yalan ile bir yere varamayacaklarını elbette anlayacaklardır. Atalarımızın güzel bir lafı var. Huylu huyundan vazgeçmez. Bunlar da alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. FETÖ’cülerin kulaklarına fısıldadıkları üzerinden milletimizi oyalamaya, ülkeyi kendi kısır çekişmelerine hapsetmeye çalışıyorlar. Bizler elbette bunlara prim vermeyeceğiz. Kendi gündemimize yoğunlaşacak Sakarya’ya yaptığımız hizmetlerin daha da iyisini vermenin mücadelesini vereceğiz. Şunu unutmayın millet en büyük hakemdir. Kendine hizmet edenle sabah akşam Türkiye düşmanlığına yancılık yapanları bu millet görüyor. Kimin ne yaptığını, hangi partinin kendisi için çalıştığını insanımız çok iyi biliyor. Herkesin notunu da seçim sandığı önüne geldiğinde veriyor. 2019 seçimlerinde milletimiz basiret ile feraset hareket edecek kendisi için doğru olanı verecektir. Bizim de görevimiz o zamana kadar çalışmak ve gayret sarf etmektir. Ben bu konuda sizlere güveniyorum" dedi

(Remzi Şimşek-Burak Can Tokyürek-Uğur Konuk-Murat Kanber-Metin Nişancık/İHA)