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Yükseköğretim Kanunu’na onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

06 Mart 2018 Salı 08:33
Yükseköğretim Kanunu’na onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

(İHA)
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