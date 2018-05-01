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YSK’dan ’alt yapı’ yanıtı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler” dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 17:09
YSK’dan ’alt yapı’ yanıtı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler” dedi.

YSK çıkışında gazetecilerin sorularına cevap veren Sadi Güven, “100 bin imza toplarız ama YSK’nın alt yapısı yeterli mi” şeklinde sorular olduğunun belirtilmesi üzerine “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifler bulunulduğunda herkese imzasını aldıktan sonra bir örneğini vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimiz saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız. Adaylar istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanına sahip olacaklar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna da yurt dışı seçmenler gelip imza verecekler” diye konuştu.

(İHA)
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