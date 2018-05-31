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YSK milletvekili kesin aday listesini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıkladığı kesin aday listesinde 38 yeni isim kendisine yer bulurken ilk bildirdiği listeden en çok değişikliğe giden parti HDP oldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:43
YSK milletvekili kesin aday listesini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıkladığı kesin aday listesinde 38 yeni isim kendisine yer bulurken ilk bildirdiği listeden en çok değişikliğe giden parti HDP oldu.

YSK, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesini açıkladı. Partilerin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde 38 yeni isim aday olurken, 13 yeni aday isimi veren HDP, değişiklik yapan partiler arasında başı çekti. HDP’yi 6’şar isimler İYİ Parti ve Saadet Partisi takip etti. MHP 2, AK Parti ile CHP ise birer değişiklik yaptı.

(Caner Ünver/İHA)
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