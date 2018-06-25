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YSK Başkanı: Sağlıklı bir seçim oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:37

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sabah saatlerinde geldiği YSK girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçimin sonuçlandırıldığını ifade eden Güven, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Her seçimde olduğu gibi sandık kurulu üyelerinin tutmuş olduğu tutanakların YSK’ya gelmesiyle beraber eş zamanlı olarak partilere de gönderildiğini hatırlatan Güven, "Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99,91’i sisteme işlendi. Sonuçları ilan ettik, bizim açıkladığımız gibi seçime katılan partilerin de aynı saat itibariyle aynı açıklamayı yapma imkanları vardı. Sonuç olarak sağlıklı bir seçim oldu" şeklinde konuştu.

"BİR KAÇ SAAT İÇİNDE YÜZDE 100’ÜNÜ PAYLAŞMIŞ OLACAĞIZ"

2014 yılından bu yana yapılan seçimlerde parti üyelerinin sandık başında tutmuş olduğu tutanakların taranarak sisteme konulduğunu kaydeden Güven, bu seçimde sisteme işlenilen tutanakların vatandaşın incelemesine açılacağını dile getirdi. Güven, "Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Bir kaç gün içinde diğer tutanakları da vatandaşa inceleme imkanı vereceğiz, sistemden açacağız. Siyasi partilerle dün itibariyle yüzde 98’ini paylaştık, bir kaç saat içinde yüzde 100’ünü paylaşmış olacağız" bilgisini verdi.

(İHA)
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