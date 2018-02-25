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Yıldırım’dan Hocalı Katliamı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Hocalı Katliamının yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları bu vahşeti ve Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20’sinin çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden işgalini en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

25 Şubat 2018 Pazar 21:40
Yıldırım’dan Hocalı Katliamı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Hocalı Katliamının yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları bu vahşeti ve Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20’sinin çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden işgalini en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım’ın Hocalı Katliamının yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesaj şöyle:

"26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, halen Ermenistan Cumhuriyeti işgali altında bulunan Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına düzenlenen saldırı sonucunda 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 sivil Azerbaycan vatandaşı hunharca katledilmiş, 1275 kişi de esir alınmıştı. Üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen, 150 kişinin akıbeti belirlenemediği gibi, olayın failleri de halen yargı önüne çıkartılmamıştır. Ermenistan Cumhuriyetinin saldırganlığı ve Azerbaycan topraklarını işgali nedeniyle, bir milyonu aşkın Azerbaycanlı kardeşimiz kaçkın hayatı yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları bu vahşeti ve Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20’sinin çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden işgalini en sert şekilde kınıyoruz. Sözkonusu saldırının faillerinin yargı önüne çıkartılmasını, adaletin yerini bulması bakımından önemli buluyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kurbanların yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

(İlker Turak/İHA)
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