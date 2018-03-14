Yıldırım’a Tillerson’ın görevden alınması soruldu

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınmasına ilişkin, “Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” dedi.

Azerbaycan ziyareti öncesi soruları cevaplayan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınması konusunda, “ABD Başkanı’nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, seçim ittifakı düzenlemesine tepki olarak CHP’den gelen “boykot ve/veya çekilme” tehdidiyle ilgili ise, “Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var” dedi.

(İHA)