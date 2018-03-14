Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yıldırım’a Tillerson’ın görevden alınması soruldu

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınmasına ilişkin, “Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” dedi.

14 Mart 2018 Çarşamba 09:24

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınmasına ilişkin, “Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” dedi.

Azerbaycan ziyareti öncesi soruları cevaplayan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınması konusunda, “ABD Başkanı’nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, seçim ittifakı düzenlemesine tepki olarak CHP’den gelen “boykot ve/veya çekilme” tehdidiyle ilgili ise, “Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var” dedi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı"
“Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı"
Meclis Başkanı Kahraman’dan “14 Mart Tıp Bayramı” mesajı
Meclis Başkanı Kahraman’dan “14 Mart Tıp Bayramı” mesajı
"Almanya’ya nota verildi"
"Almanya’ya nota verildi"
"3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
"3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
"ABD ile belli bir noktaya gelindi"
"ABD ile belli bir noktaya gelindi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Başaran’a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Başaran’a taziye telefonu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim