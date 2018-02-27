Yerli savaş gemileri ve denizaltılara yurt dışından yoğun talep

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Milgem, savaş gemileri, denizaltılarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yurt dışından ciddi sipariş var” dedi.

Canikli, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Milgem projesine ilişkin olarak, projenin sofistike olduğunu belirten Canikli, şu ana beşincisinin kızakta olduğunu ifade etti. Canikli, “İstanbul Tersanesi’nin kapasitesi yetmiyor. Sivillere de verilecek. 3 tane olduğumuz zaman kızaklar doluyor. Özellikle Akdeniz’deki, Ege’deki gelişmeler bizim denizde çok güçlü savaş gemilerine ve denizaltılara sahip olmamız gereğini ortaya çıkarıyor. Milgem, savaş gemileri, denizaltılarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yurt dışından ciddi sipariş var” dedi.

"MART AYINDA TANKLARA MONTE ETMEYE BAŞLIYORUZ"

Dört tane yerli geminin üretildiğini söyleyen Canikli, ellerindeki gemiyi vermeyeceklerini ifade etti. Uzaktan kumandalı iş makinalarının kullanımına ilişkin soruya Canikli, “Afrin’de uzaktan kumandalı iş makinası kullandık. Doğrudan çatışma alanına iş makinalarının yapması gereken işler olabiliyor. Kısa mesafeli, kısa süreli olarak onları kullandık. Afrin’de iş makinası var. Şehre yaklaştıkça daha çok kullanacağız. Uzaktan kumandalı, 5 kilometre mesafeden kontrol edilebilir bir sistem geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Geliştirilmesi planlanan projeler var mı’ sorusuna Canikli, “Şu anda dünyanın da yeni geliştirmeye çalıştığı aktif koruma sistemlerini Mart ayında tanklara monte etmeye başlıyoruz. Tamamen yerli bir sistem. Tanka yönelik olarak roket ateşlendiğinde radarlarıyla tespit ediyor, izlemeye başlıyor, belli bir mesafe kala tankın üzerinde bulunan bombayı patlatıyor ve imha ediyor” şeklinde konuştu.

(İHA)