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"Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de son rakam 3 bin 872 teröristi etkisiz hale getirildi. Yeni hedefleri de her an duyabilirsiniz" dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de son rakam 3 bin 872 teröristi etkisiz hale getirildi. Yeni hedefleri de her an duyabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrin’de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca dün Afrin’de gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili konuşarak, "Akşam Afrin’deydik. En uç noktadaydık. Sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz askerlerimizle iç içe olduk. Onlarda hasbihalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik öyle gittik. Güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Zaten sizin burada olduğunuzu bildiğim için bunları rahat konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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