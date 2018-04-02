Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114578
ALTIN
171.152
DOLAR
3.9829
STERLİN
5.5827
EURO
4.8944
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ünal’dan CHP’ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin’e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsızdır? CHP’nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye’nin bir hastalığı olarak görüyoruz" dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 19:12

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin’e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsızdır? CHP’nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye’nin bir hastalığı olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi veren Ünal, “Cumhurbaşkanımız, Trump ile 8 gün içerisinde iki telefon görüşmesi geçekleştirdi ve bu görüşmelerde hem Suriye, hem sınır güvenliğimiz, hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve bu yönde geçmişten bugüne ABD’den beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’ın görüşmeler çerçevesinde Tillerson ile yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan konular üzerinden çalışmalara devam kararı alındı. Trump ile Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon görüşmesinde de aynı çerçevede Türkiye’nin kaygıları ve bölgede stratejik ortağımız niteliğindeki ABD’nin bölgede terör örgütü ile verdiği görüntüden duyulan rahatsızlık en üst şekilde ifade edildi. Daha önce Trump’ta hem bölgeye silah gönderilmesi hem de bu yönde 200 milyon dolarlık ayrılan bir bütçenin Trump tarafından dondurulma kararının alınması çerçevesinde yine bizim dile getirdiğimiz ve talep ettiğimiz hususların dikkate alınması çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Ünal, uyum paketine ilişkin soruya, “İttifak ile ilgili paket TBMM’de kanunlaştı. 13 Nisan’da kendi komisyonumuz ile yapacağımız toplantıdan sonra 19 Nisan’da Cumhurbaşkanımız ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanımızla yapacağımız toplantıdan sonra bu takvim kesinlik kazanacaktır. Uyum yasalarının biran önce TBMM’de görüşülmesi ve yasalaşması gerekiyor” cevabını verdi.

"CHP’NİN DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI ESKİ TÜRKİYE’NİN BİR HASTALIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ"

CHP’li Haluk Pekşen’in açıklamalarına ilişkin de Ünal, “CHP sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partinin bir sözcüsü, bir genel başkanı varsa bunların bir ortak dilinin ve ortak söyleminin olması gerekiyor. CHP’de erken kalkan konuşuyor, kendisini göstermek ve kendisini öne çıkartmak içinde kaçınılmaz olarak genel başkanımıza ve bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük kabul edemeyeceğimiz çirkin iftiralar ve hakaretler içeren bir dil kullanıyorlar. Buna dönük gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Hem CHP sözcüsünün hem de CHP milletvekillerinin anlamadığı şey; Anayasamız, seçilmiş cumhurbaşkanının aynı zamanda başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına alıyor. TSK, bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin’e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsızdır? CHP darbeci bir akılla hala devletin ve devletin kurumlarının, devletin yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi iç işleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki sanki TSK bağımsız bir güçmüş gibi bir dil kullanıyorlar. CHP’nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye’nin bir hastalığı olarak görüyoruz. Ordumuzun milletimizle beraber, hükümetimizle, başkomutanımız ile beraber Afrin’de aldığı inisiyatif son derece açıktır ve orada büyük bir başarı kazanılmıştır. Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarılarından dolayı Mehmetçiğimizin yanında olması, yüreğimiz Mehmetçiğimiz ile beraber demesinden neden rahatsızlık duyulmaktadır bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Burada CHP’nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı bu ülkede yaptığı siyasetle Türkiye’nin gündemini rehin almaya çalışmaktan başka bir şey yapmadığının farkındayız. Geçen gün Cumhurbaşkanımız da söyledi, CHP bu haliyle siyasetin gündeminden yavaş yavaş çıkıyor, patolojinin gündemine daha çok giriyor. Bu da bizi iktidar olarak üzüyor. Biz bu ülkede sağlıklı bir muhalefetin olmasını isteriz. Demokrasilerin olmazsa olmazı sağlıklı bir muhalefetin olmasıdır. Umarım CHP bu patolojiden kısa zamanda kendisini kurtarır” diye konuştu.

(İlker Turak /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya’daki terör saldırılarına kınama
Nijerya’daki terör saldırılarına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan nükleer santral açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan nükleer santral açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi
"Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz"
"Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz"
Erdoğan, Putin ve Ruhani Ankara’da bir araya gelecek
Erdoğan, Putin ve Ruhani Ankara’da bir araya gelecek
’Başkomutan’ sınır karakolunda
’Başkomutan’ sınır karakolunda
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim