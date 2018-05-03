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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz milletvekilli aday adayı oldu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) aday adaylığı başvurusunda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:38
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz milletvekilli aday adayı oldu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Merkezi’nde aday adaylığı müracaatını yaptı. Kılavuz’un aday adaylığı başvurusu ise 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde gerçekleşti. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bizzat talimatıyla başvuru yaptığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlık görevinin de devam edeceği öğrenildi. Adaylık başvurusunda il ve seçim bölgesi belirtmeyen Kılavuz’un nereden aday gösterileceğine ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karar verecek.

(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun/İHA)
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