İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’yi kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bakın soluğu Selahattin Demirtaş’ın yanında aldılar. Hapisten çıkmasını istediler. Kimler? Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi’de Habibler esnafıyla bayramlaştı. Burada esnafa hitap eden Bakan Soylu, “Türkiye’yi kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bakın soluğu Selahattin Demirtaş’ın yanında aldılar. Hapisten çıkmasını istediler. Kimler? Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu. Sanki başından 28 Şubat geçmemiş, sanki bunların hiçbirisini yaşamamış, sanki kendisine defalarca hakaret etmemişler gibi ’yarabbi şükür’ deyip CHP’nin şemsiyesi altına girmiş, yetmemiş bir de Selahattin Demirtaş hapisten çıksın diye kendi kampanyasından daha büyük bir kampanya yürütüyor. Öbür taraftan bir de Meral Akşener var. Milliyetçilik kisvesi altında o da başka bir oyunun oyuncusu olmuş Demirtaş oradan çıksın istiyor. Sabahtan akşama kadar hayatı zehir edilenlerin hesabını bunlar bu dünyada ve öteki dünyada nasıl verecekler. Bu belediyeleri biz mi yönetiyorduk? Oradaki 93 tane belediyeyi. Teröre destek veren terörün şubesi olan PKK’nın şubesi olan bu belediyeleri biz mi yönetiyorduk? Onlar yönetiyorlardı” şeklinde konuştu.

“CHP’LİLERE SÖYLEYİN ÇOK BÜYÜK BİR TEZGAHIN İÇİNE DÜŞTÜLER”

CHP’lilerin büyük bir tezgahın içine düştüklerini söyleyen Bakan Soylu, “Bilmenizi istiyorum CHP’lilere de eşiniz dostunuz varsa söyleyin çok büyük bir tezgahın içine düştüler. Türkiye’nin şu anda bu huzur ortamını ve demokrasi ortamını PKK’yı şımartarak onu kendi koltuklarının altına alarak bugüne kadar yapmış olduğumuz terörle mücadeleye büyük bir zarar veriyorlar. Onları şımartıyorlar, tekrar palazlandırmaya çalışıyorlar ama bilesiniz ne yaparlarsa yapsınlar biz sadece onları uyarıyoruz bu günaha ortak olmayın diye. CHP’li kardeşlerimizi ’PKK’yı yeniden palazlandırma günahına ortak olmayın’ diye uyarıyoruz. Yoksa kim siyasete şiddet karıştırırsa kim siyasete terör karıştırırsa bilin ki kafasını ezeriz” ifadelerini kullandı.

“YENİKAPI’DA ÖYLE BİR KALABALIK OLUŞTURMALIYIZ Kİ OKYANUS ÖTESİNİN DUYMASI LAZIM”

Habibler esnafını bugün Yenikapı’da yapılacak olan büyük AK Parti mitingine davet eden Bakan Soylu, “Yenikapı’da öyle bir kalabalık oluşturmalıyız ki okyanus ötesinin duyması lazım. ’Eyvah Tayyip Erdoğan geliyor’ diye yelkenleri bu akşamdan itibaren suya inecek” diye konuştu.

(İHA)