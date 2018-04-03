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Türkiye’nin ilk nükleer santralinde temel atılıyor

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak. Santralin ilk ünitesinin 29 Ekim 2023’te devreye girmesi bekleniyor.

03 Nisan 2018 Salı 14:34
Türkiye’nin ilk nükleer santralinde temel atılıyor

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak. Santralin ilk ünitesinin 29 Ekim 2023’te devreye girmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin’in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin temeli, iki ülke liderinin katılacağı törenle atılacak. 2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılacak santralin ilk ünitesinin 29 Ekim 2023 yılında devreye girmesi bekleniyor.

(İHA)
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