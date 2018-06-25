Türkiye seçimini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, yeni, hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu.
Erdoğan, Yüzde 52.6 oranında oy alarak ilk turda ipi göğüsledi. CHP’nin adayı Muharrem İnce ise yüzde 30.7’de kaldı. Selahattin Demirtaş yüzde 8.4, Meral Akşener de yüzde 7.3 oranında oy aldı.
Milletvekilliği seçimindeyse AK Parti yüzde 42.3’le 290 milletvekili çıkardı. MHP yüzde 11.2 oy oranıyla 49 milletvekili, CHP yüzde 22.7 oy oranıyla 146, İYİ Parti yüzde 10.1 oy oranıyla 47, HDP de yüzde 11.5 oy oranıyla 68 sandalyenin sahibi oldu.
(İHA)
Son Güncelleme: 25.06.2018 11:31