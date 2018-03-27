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"Türkiye AB’ye mecbur ve mahkum değildir"

MHP lideri Bahçeli, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için bir varoluş meselesi olmadığını söyledi, Batı dünyasına sert eleştiriler yöneltti.

27 Mart 2018 Salı 11:40

MHP lideri Bahçeli, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için bir varoluş meselesi olmadığını söyledi, Batı dünyasına sert eleştiriler yöneltti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, “AB üyeliği, Türkiye için bir kimlik sorunu, varoluş sorunu değildir. Türkiye, AB’nin yörüngesinde kalacak, egemenliğini devredecek uydu ve uyduruk bir devlet değildir. Türkiye, AB’ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider” diye konuştu.

Bahçeli, tarihin en kanlı örgütleri olan FETÖ ve PKK/PYD’yle mücadelenin kararlılıkla süreceğini, bunun garantisinin de Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. MHP lideri, “CHP, HDP, İP, PKK, PYD ve diğer yedekleri Cumhur andını bozamayacaklardır. Yaşayacaksak adam gibi yaşayalım, öleceksek de adam gibi ölelim” dedi.

(İHA)
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