“Türk milletinin bir yer işgal etmediğini..."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı’nın, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başarıya ulaştığını belirterek, "Türk milleti, bu aziz millet tarihi boyunca ne bir yer işgal etmiş ne de işgal altına girmiştir. Bunu bir kez daha dost ve düşman görmüştür" dedi.

Bakan Gül, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye genelindeki 66 ceza infaz kurumunda üretilen ürünlerin yer aldığı ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı’ açılışına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan fuarın açılışında konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Adana’da 165 okul ve 15 camide boya ve tadilat çalışması hükümlülerimiz tarafından yapılmıştır. Okullarımızdaki masa ve sıralar ile klimaların bakımları da hükümlülerimiz tarafından yapılmıştır. Hükümlülerimizin ekonomiye katkıları olmuştur. 110 bin fidan hükümlülerimiz tarafından toprakla buluşturulmuştur” dedi.

“CEZA İNFAZ ALANLARINDA DA REFORMLAR YAPILMAKTADIR”

Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise fuarı beğendiğini ifade ederek, “Böyle bir güzel şehirde, böyle güzel bir etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenmektedir. Burada 66 ceza infaz kurumumuzda mahkumlarımız tarafından üretilen ürünler bir ticaret kaygısı güdülmeksizin bugün bu fuarda ürünler sergilenmektedir. İnsan odaklı bir yaklaşımla, ortaya konan bu çalışmaların insanımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. 16 yıldır her alanda olduğu gibi ceza infaz alanlarında da reformlar yapılmaktadır” diye konuştu.

“52 BİNDEN FAZLA TUTUKLU YÜZLERCE İŞ KOLUNDA ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR”

Cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini kaydeden Bakan Gül, daha sonra şunları söyledi:

“Cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılanması ve hükümlüler için iyileştirme çalışmaları sosyal çalışmalar planlanmıştır. Böylece hem infaz sisteminin modernleştirilmesi kaydedilmiştir. İnsanı merkeze alarak baştan sona bu yaklaşım gözden geçirilmiştir. Asıl olan insanın topluma kazandırılması çalışmasıdır. Bir kişinin kapalı yerde kalmasının ülkeye faydası yok. Üreten, katma değer sağlayan, faydalı olan kişiler toplum ve toplumun düzeni için önemli kazançtır. İş yurtları bugün dünyaya model olacak seviyeye gelmiştir. Bugün 52 binden fazla tutuklu yüzlerce iş kolunda çalışmalar yapmaktadır. TSK’dan diğer Milli Eğitim Bakanlığı’na, üniversitelere kadar birçok ürün ticari kaygı güdülmeksizin bu çalışmalar yapılmaktadır. Cezaevlerinin kendi ihtiyaçlarını da karşılamak adına küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yetiştirilmektedir.”

Cezaevlerinde 31 bin 799 dekarlık tarım arazilerinin de olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Bunların 16 bin dekarı ekilebilir tarım arazisidir. Yine sera faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler artarak devam edecektir” diye konuştu.

“OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİNE DESTEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliğine de değinen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Okuma yazma seferberliğine de cezaevlerinden tutuklu ve hükümlülerimizin çok büyük desteği olacaktır. Bu süreçte de 3 bin 628 tutuklu ve hükümlünün bu kampanyaya dahil olacağını belirtmek isterim. 1 milyon kitap hizmete sunulmaktadır. Eğitim çalışmalarını yapmak üzere infaz kurumlarında mahkumlarımıza destekler verilmektedir.”

“ÇANAKKALE’DEN SONRA BİR BÜYÜK DESTAN DAHA”

Bakan Abdülhamit Gül, terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na da değinerek, Türkiye’nin hiçbir ülkeyi işgal etmediğini söyledi. ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde başarıya ulaştığını da kaydeden Gül, “Gerçekten 103 yıl önce 7 düvele karşı bayrağımızı, vatanımızı savunan kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi 103 yıl geçmesine rağmen kıyamete kadar daima milletle anacağız. Çanakkale Zaferi’nde 103 yıl sonra büyük bir destanı daha yaşadık. Afrin’de teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Çanakkale zaferinin yıl dönümünde başarıya ulaştı. Mehmetçiğimiz destan yazmıştır. Bu operasyonda ve diğer operasyonlarda şehit olanlara rahmet diliyorum. Türk milleti, bu aziz millet tarihi boyunca ne bir yer işgal etmiş ne de işgal altına girmiştir. Bunu bir kez daha dost ve düşman görmüştür. Benim vatandaşıma, benim toprağıma tecavüzde bulunan teröristlere karşı asla ezanı dindirtmem diyerek bu kararlı mücadeleye liderliğiyle yön veren Recep Tayyip Erdoğan’ın bu büyük başarıda liderliği unutulmazdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi. Fuar alanını inceleyen Bakan Gül, ürünleri beğendiğini söyledi. ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı’ 28 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

(Umutcan İşledici/İHA)