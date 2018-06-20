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"Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı. Bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri ve ne yazık ki Türk medyası olacak" dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:41
"Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı. Bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri ve ne yazık ki Türk medyası olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Yeşilköy’de bir otelde gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, medyanın seçim sürecindeki tutumunu eleştirdi.

Türk medyasının sınıfta kaldığını söyleyen İnce, "Dünya medyası bizden konuştu, sokaklar meydanlar coştu ama Türkiye’de medya ne yazık ki sınıfta kaldı. Yani ben konuşurken Erdoğan mikrofonu eline aldığı anda beni kestiler hemen. Hadi onu da anladım Binali Yıldırım konuşmaya başlayınca da kestiler. Nasıl oluyor da Pazar gününden sonra olmayacak bir başbakanın konuşması verildi, benim konuşmam kesildi. Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı. Bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak. Ak Partili kardeşim kazanacak. CHP’li kardeşim kazanacak, HDP’li kardeşim kazanacak, Saadet partili kardeşim kazanacak, İYİ partili kardeşim kazanacak. Kaybeden anket şirketleri ve ne yazık ki Türk medyası olacak. Bu seçimin sonucunda en özgür en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü onlar özgür olacka benim Cumhurbaşkanlığım dönemimde. Mesleklerini yapacaklar. Talimatla manşet atılmayacak, talimatla televizyonlara çıkılmayacak. TRT asla Muharrem İnce’nin borazanı olmayacak. Özgür bir Türkiye, demokrat bir Türkiye, barışmış bir Türkiye, büyümüş bir Türkiye bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını sokakta meydanlarda görüyorum. Olağanüstü bir değişim süreci yaşıyor Türkiye" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile televziyonnda tartışma çağrısını yineleyen İnce, "Hala zamanımız var. Sayın Erdoğan ile o bir meydanda ben bir meydanda atışmak istemiyorum. İstediği bir televizyonda ekonomiyi tartışmak üzere, mutfağı tartışmak üzere Erdoğan’ı bir televizyon kanalına davet ediyorum. Bunu konuşmak istiyorum. Aracıya gerek yok, yüz yüze konuşalım diyorum" şeklinde konuştu.

İnce, "Cumhurbaşkanı olma olasılığınızı nasıl görüyorsunuz" sorusuna ise, "Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık okumuş birisiyim ben Fizik öğretmeni olduğuma göre. Olasılık üzerinden konuşmayayım Allah’ın izni ile bu iş oldu diyorum" diye yanıt verdi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)
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