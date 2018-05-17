Türk bayrağını PKK’lıya bırakmayan kadını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bayrağı ile elinde oraya gelmiş kardeşlerimizden bir tane hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim” dedi.

Ramazan ayının ikinci iftarını AK Partili milletvekilleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’de Chatham House önünde toplanan Türk vatandaşlarına saldıran bir PKK’lı teröristin, bir kadının elinden Türk bayrağını almaya çalıştığı görüntüyü hatırlatarak, “Kendisini aradım, tebrik ettim” diye konuştu.

“ORTAYA KOYDUĞUNUZ BİRLİK, BERABERLİK GERÇEKTEN TAKTİRE ŞAYANDI”

TBMM’nin 26. döneminin çok farklı olduğunu belirten ve 25. dönemde yaşanan gelişmeleri anlatan Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradenin temsilcisi olan sizler de hedef alındınız. İhanet girişiminin anlaşılması ile halkın. Meclise koşarak darbecileri şaşırttınız. Öyle şaşırdılar ki, üzerinize bomba yağdıracak kadar muvazeneyi kaybettiler” diye konuştu.

Darbe girişimi sonrasındaki gelişmeleri anlatan Erdoğan, Suriye’de yapılan DEAŞ ile mücadele konusuna değindi. Afrin’de bugün itibariyle 4 bin 464 teröristin etkisi hale getirildiğini kaydeden Erdoğan, Kuzey Irak’ta 403, yurt içinde 350 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türkiye’yi yeni bin yönetim sistemine kavuşturacak adımların da atıldığının altını çizen Erdoğan, “Bu süreçte ortaya koyduğunuz birlik, beraberlik gerçekten taktire şayandı” şeklinde konuştu.

“BENİM GÖZÜMDE 26. DÖNEM TBMM, BİRİNCİ MECLİSTEN SONRAKİ İKİNCİ KURUCU MECLİSTİR”

Yaşanan süreçte AK Partili milletvekillerinin özverili çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, erken seçimlere ilişkin ise, “15 Temmuz’da, 16 Nisan’da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında birlikte hareket ettiğimiz MHP ile işbirliğimizi önümüzdeki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürdürebilmek için gereken hukuki alt yapıyı da bu arada hazırlamıştık. Bu süreçte ana muhalefet partisi sık sık bize meydan okuyup erken seçim çağrısı yapıyordu, ana muhalefetin başındaki zatın kalitesizliğini, riyakarlığını iyi bildiğimiz için bu çağrılara çok da itibar etmedik. Ancak, MHP Genel Başkanı çok farklı gerekçelerle böyle bir çağrıda bulununca artık bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayacağımızı gördük. Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez. Bizim bu konularda nasıl dikkatli olduğumuzu. Nasıl hassasiyet gösterdiğimizi sizler de biliyorsunuz. Erken seçim çağrısı Cumhur İttifakı’nda birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyeti ile karşı karşıya kaldık. Aramızda arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaptık, Sayın Bahçeli’nin konuşmasını duyduğumuz andan itibaren yaptığımız uzun ve kapsamlı istişareler sonunda bu konuyu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkartmaya karar verdik. Hemen ertesi günü Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardından 24 Haziran tarihini erken seçim günü olarak milletimize Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden açıkladık. Sizler henüz 1,5 yılınız olmasına rağmen ülkeniz ve milletimiz için bir kez daha fedakarlık yaparak erken seçim kararını aldınız ve süreci başlattınız. Benim gözümde 26. Dönem TBMM, birinci Meclisten sonraki ikinci kurucu Meclistir. Sizler daha ‘bismillah’ derken Türkiye’yi kaostan kurtardınız. Sizler başka partilerde her biri kriz sebebi olan değişimleri suhuletle gerçekleştirdiniz. Darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz, terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Sizler herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz. Kurucu sıfatını siz hak etmeyeceksiniz de kimler hak edecek. Şimdi 26. Dönem olarak önümüzde son ve çok hayati bir imtihan daha var. Bu imtihan 24 Haziran seçimlerini hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında başarı ile tamamlamaktır. Milletimize ve kendimize olan güvenimiz sayesinde hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde başarı çıtasın sürekli yükselttik. Cumhurbaşkanlığı görevine en çok oyu alının değil, oyların yarısından fazlasını alanın seçilmesi şartını biz getirdik. Çünkü biz ülkemizin sorunlarının ancak milletimizin kahir ekseriyetinin sahip çıktığı, kendi temsilcisi olarak gördüğü bir cumhurbaşkanının yönetiminde çözülebileceğine inanıyoruz. Hayatımızda ne seçimden ne de seçim başarısının çıtasının yüksekliğinden kaçtık. Bu sebeple 24 Haziran seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZ VE MİLLETVEKİLİ ADAYI ARKADAŞLARIMIZ SAHAYA İNECEKLER”

Gelen kamuoyu araştırmalarının gayet iyi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Biz araziyi de iyi tahkim etmemiz lazım. Meclis Genel Kurulumuz dün itibariyle çalışmalarına seçim sonrasına kadar ara verdi. Önümüzdeki pazartesi günü de milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim ediliyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adayı arkadaşlarımız sahaya inecekler ve çalışmaya başlayacaklar. Önemli bir bölümünü yenilediğimiz teşkilatlarımız için de bu seçim kendini gösterecekleri, ispat edecekleri bir fırsat olacaktır. Partilerde üstlenilen tüm görevler millete ve ülkeye hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyordu, bugün sizler taşıyorsunuz. Yarın yine bir bölümünüz taşımaya devam edecek ama mutlaka aramıza yeni isimler de katılacaktır. AK Parti herhangi bir parti değildir, davası olan bir partidir. Dava sahibi olmak özverili olmayı gerektirir. Bilhassa da Türkiye’nin içinden geçtiği şu kritik dönemde Mecliste olsun olmasın her bir arkadaşımın vereceği katkıya ihtiyacımız var. Seçimden sonra partimizin büyük kongresini yapacağız. Orada da arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeni yönetim sisteminde bakanlıklardan üst düzey yöneticilere kadar alanda arkadaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız olacak. Bir sonraki seçimde bayrak değişiminde kendini yenilemiş, tazelemiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek. Sizlerden ricam kendinizi sürekli yenileyerek, enerjinizi taze tutarak her an göreve hazır bulunmanızdır” açıklamasında bulundu.

“HALA AYNEN O GEZİ’Cİ KAFA BİRİLERİNDE VAR”

İngiltere ziyaretine ilişkin konuşan Erdoğan, “En son İngiltere seyahatinden geldik. Orada gerek Chatham House’da yaptığım konuşmada gerek ikili ekonomik temsil kabiliyeti olan gruplarla yaptığım görüşmede herkesin gözü 24 Haziran seçiminde Türkiye’den ne çıkacak, Türkiye’de ne olur? Hala aynen o Gezi’ci kafa birilerinde var. Dolayısıyla bugüne kadar ne olduysa bundan sonra da o olacak dedik. Bizim bu konudaki dirayetimizi, edep noktasındaki yaklaşımımızı, ortaya koyduğumuz iradeyi görünce rahatsız olmuyorlar değil. İnanıyoruz, inandığımıza göre üstünüz” dedi.

“BİR TANE KİTAPSIZ, İMANSIZ ÇIKTI AMA O HANIM KARDEŞİMİZ BAYRAĞI ONA KAPTIRMADI”

İngiltere’de terör örgütü üyelerine karşı mücadele veren kadını anlatan Erdoğan, “Bugün çok duygulandım, o da malum Chatham House gittiğimiz gün orada PKK’lılar gösteri yapıyorlar, bu arada bizi sevenler de orada, onlar da onların karşısına dikiliyor. Bayrağı ile elinde oraya gelmiş kardeşlerimizden bir tane hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim. Sen bu asrın nene Hatunu’sun, Şerife Bacı’sısın dedim. Bu PKK’lılar dedikleriniz benim Şerife Bacıma, Nene Hatunuma söz geçiremiyor, o ahlaksız bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık ve net. Bu işi evvel Allah başaracağız. Bu dönüm olarak adınızı tarihe altın harflerle yazdığınızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Cuma günü Yenikapı’da bir miting düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, “İİT’nin zirvesini İstanbul’da topluyoruz. Liderleri aradık ve büyük bir katılımın o noktada inandığım bir zirve olacak. Yenikapı Meydanı’na Sayın Bahçeli’yi de davet ettik, o da geliyor” şeklinde konuştu.

(Derya Yetim /İHA)