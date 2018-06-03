Tüfenkci’den İnce’ye tütün cevabı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Malatya mitinginde AK Parti’nin Adıyaman ve Malatya tütününü yok ettiği sözlerine cevap verdi. Tüfenkci, “Kendisi AK Parti’nin tütünde neler yaptığını zahmet edip okumuyor bile” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Bulutlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran’da milletin Türkiye’nin gelecekteki yerine karar vereceğini belirten Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 16 yıllık iktidarları süresince verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirtti. Bakan Tüfenkci, yollarda, havayolunda, okullarda, üniversitelerde devrimler yaptıklarını ifade ederek, “Millete hizmet yolunda büyük adımlar attık. Şimdi 16 yıllık bir tecrübe var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden başlayan bir birikim var, çıraklık-ustalık kültürü var ve büyük usta Recep Tayyip Erdoğan var” şeklinde konuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Türkiye’yi yeni yeni dolaşıp tanıdığını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Türkiye’de neler olup bittiğinin farkında değil, AK Parti’nin neler gerçekleştirdiğinin farkında değil. İktidara gelince eğitimi ücretsiz hale getireceğiz, müzeleri ücretsiz yapacağız diyor. AK Parti bunları çoktan ücretsiz yaptı bile, haberi yok” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Muharrem İnce’nin Malatya mitinginde AK Parti’nin Adıyaman ve Malatya tütününü yok ettiğine dair eleştirilerine de cevap verdi. İnce’nin AK Parti’nin tütünde neler yaptığını zahmet edip okumadığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Biz ne Adıyaman’ın, ne Malatya’nın, ne Doğanşehir’in ne de Kurucuova’nın tütününü mahfetmedik. Biz tütünün tüccarın elinde oyuncak olmasını bitirdik. Kooperatifleşmeyi getirdik. Tütünün kooperatifler eliyle bayiler vasıtasıyla satılmasının önünü açtık. Gayriresmi olan işi yasal hale getirdik. Mağduriyetleri önlemiş olduk ve aksaklıkları önlemek adına da bu düzenlemeyi bir yıl erteleyerek hayata geçiriyoruz. Biz tütünü yok etmiyoruz. Biz bilakis çiftçimizin tüccarların elinde oyuncak olmasını bitiriyoruz. Kendi ürettiğini kendisinin satmasını sağlıyoruz. Kooperatifleşmeyi getiriyoruz. Kooperatifler eliyle tütün kıyımlarını yasal hale getiriyoruz. Kooperatiflerin vereceği bayiliklerle de bu tütün ticaretini yasal yapmalarının önünü açıyoruz. Kalkıp Türkiye’yi tanımayan birini mi iş başına getireceğiz, yoksa 16 yılda adım adım Türkiye’yi dolaşan bir dünya liderini mi iş başına getireceğiz. Bunun kararını vereceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 defa Malatya’ya geldiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Bir ilçemize iki kere, Doğanşehir’e de bir kere geldi. Yani 7-8 ayda bir Malatya’ya gelmiş oluyor. Malatya’nın sorunlarını bizlerden, sizlerden daha iyi bilen bir lider var. Bu sadece Malatya için geçerli değil, Adıyaman için de tüm Türkiye için de geçerli. Onun için emaneti çırağa mı, ustaya mı vereceksiniz sizler karar vereceksiniz. İnanıyorum ki Malatya büyük ustadan yana karar verecek, Türkiye’nin istiklali ve istikbali için karar verecek. Büyük ustayı Mecliste yalnız bırakmamak adına milletvekilleri ile birlikte gönderecek. Güçlü hükümet ve güçlü Türkiye’yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.

(Selçuk Dönmez/İHA)