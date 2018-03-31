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"TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması gündemimizde"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "TÜBİTAK’ı daha da işlevsel bir kuruma dönüştürmek durumundayız. Değişen koşullara, değişen taleplere, değişen ihtiyaçlara göre TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılmasını gündemimize almış bulunuyoruz" dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:59
"TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması gündemimizde"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "TÜBİTAK’ı daha da işlevsel bir kuruma dönüştürmek durumundayız. Değişen koşullara, değişen taleplere, değişen ihtiyaçlara göre TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılmasını gündemimize almış bulunuyoruz" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kocaeli’de "2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış" programına katıldı. Programda Bakan Özlü’nün yanı sıra TÜBİTAK Prof Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi de hazır bulundu.

"TÜBİTAK’IN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI GÜNDEMİMİZE ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Programda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "TÜBİTAK, hepimizin üzerine titremesi, el üstünde tutmamız gereken kurumlarımızın başında geliyor. Güçlü bilim ve teknoloji politikası üretmek, ürettiğimiz politikaları sürdürülebilir kılmak, ortaya çıkardığımız bilimsel bilgiyi ticarileştirmek zorundayız. Türkiye’nin gücüne güç katan, kapılarını bilim insanlarına ve araştırmacılara ardına kadar açan, verdiği burslarla ve teşviklerle sayısız gencimize umut olan TÜBİTAK’ı daha da işlevsel bir kuruma dönüştürmek durumundayız. Değişen koşullara, değişen taleplere, değişen ihtiyaçlara göre TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılmasını gündemimize almış bulunuyoruz. TÜBİTAK’ın bütün birikimini, 2023 hedeflerimize bizi ulaştıracak olan teknoloji atılımı için seferber edeceğiz. Tüm bunları yaparken, TÜBİTAK’ın özerk yapısını koruyacağız. TÜBİTAK’ı, kamu kurumlarının tüm Ar-Ge projelerinin, en temel paydaşı olarak tasarlayacağız. TÜBİTAK, Ar-Ge’nin, araştırmacıların ve bilim insanlarının ilk adresi olacak" dedi.

"’DAHA AZ BÜROKRASİ, DAHA ÇOK BİLİM’ ANLAYIŞINA, DÖRT ELLE SARILACAĞIZ"

"Biz, büyük hedefleri ve büyük idealleri olan bir ülkeyiz" diyen Bakan Özlü, "Dolayısıyla, her türlü gücün temelini oluşturan bilgiyi çöpe atamayız. Böyle bir tercihimiz, böyle bir lüksümüz yoktur. Bizim tembellik yapmak, ağırdan almak, zamana yaymak gibi bir lüksümüz yoktur, olamaz. Özellikle bilimde ve teknolojide; elimizi çabuk tutmak, hızlı davranmak ve sonuç odaklı hamleler yapmak zorundayız .Çünkü hepimiz biliyoruz ki; bilim, tembelliği affetmez. Bilimsel üretimin ve teknolojik gelişimin, hafta sonu tatili olmaz. Bu nedenle mesai saatleriyle sınırlı bir bilimsel çalışma anlayışını elimizin tersiyle iteceğiz. ’Daha az bürokrasi, daha çok bilim’ anlayışına, dört elle sarılacağız" ifadelerini kullandı.

"AR-GE MERKEZLERİ, TASARIM MERKEZLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERE ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Başından beri savundukları bilim, teknoloji ve sanayi politikasının meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Bakan Özlü, "Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için belirlediğimiz hedeflere ulaşmış bulunuyoruz. Bugün ülkemizde bin 37 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 76 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi vardır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimize, Teknoloji Geliştirme Bölgelerimize ve Bilim Merkezlerimize son derece cömert teşvikler vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"AR-GE VE İNOVASYON YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAK, BUNLARI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARACAĞIZ"

"Ar-Ge ve inovasyon, sanayinin beynidir" diyen Bakan Özlü, "Bugün uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünün en önemli göstergesi, Ar-Ge yatırımlarıdır. Dünyada söz sahibi olan birçok firma, satış gelirlerinin yüzde 5 ile 15’i arasındaki kısmını, Ar-Ge harcamalarına ayırmaktadır. Dolayısıyla, Ar-Ge’den, tasarımdan ve inovasyondan kaçamayız. Aksine, tüm bu kavramları kucaklamak zorundayız. Samimiyetle ifade etmek isterim ki Türkiye, dış ticaret açığını daha çok Ar-Ge, daha çok inovasyon, daha çok tasarım ve daha çok markalaşma ile kapatacak potansiyele sahiptir. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artıracak, bunları dünya standartlarına çıkaracağız. Hiçbir surette; teknolojiye, bilişime, yazılıma, Ar-Ge’ye, inovasyona, tasarıma yatırım yapmaktan geri durmayacağız" dedi.

(Uğur Konuk - Murat Kanber/İHA)
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