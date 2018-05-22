Trump’ın özel temsilcisi McGurk Irak’ta

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, seçimlerin ardından yaşanan siyasi krizi çözmek üzere Irak’a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, seçim sonrası patlak veren siyasi krizi çözmek için bugün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentine geldi. Süleymaniye Uluslararsı Havaalanı’nda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) yöneticileri ve eski cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Bavel Talabani tarafından karşılanan McGurk, kentte seçimlerin galibi KYB ile bir toplantı düzenledi.

McGurk daha sonra seçimlerin şaibeli geçtiği gerekçesiyle yeniden yapılmasını isteyen ve siyasi süreci boykot etmekle tehdit eden Kürt siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

IKBY seçimlerinin şaibeli geçtiğini iddia eden Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi, Komünist Parti ve İslami Hareket Partisi siyasi süreçten çekilmekle tehdit etmişlerdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)