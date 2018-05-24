Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran’da Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’a mekrup gönderdi. ABD’li lider 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Trump, mektubunda "Ne yazık ki, en son ifadenizde gösterilen muazzam öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, şu anda bu uzun zamandır planlanmış toplantının gerçekleştirilmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)